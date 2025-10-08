Photo: ヤマダユウス型

音質ドリブンすぎるよ、ゼンハイザーさん！

AIに「ゼンハイザーのヘッドホンといえば？」と質問すれば、「HD 600」と答えるはず。ゼンハイザーの代名詞的なモデルで、発売から25年以上も愛され続けています。

そんなHD 600番台に、今までなかったワイヤレスのモデル「HDB 630」が登場。HD 600シリーズゆずりの揺るぎないサウンドに、ワイヤレスヘッドホンのフラッグシップである「MOMENTUM 4 Wireless」のエッセンスを加えた、いわばいいとこ取りなモデルです。

発売日は2025年10月21日。価格は驚きの9万5700円（税込み）！ 10万近いワイヤレスともなれば、期待するサウンドも相当でしょう。

ワイヤレスでも音質を諦めないための秘密兵器

そもそも論ですが、音質にこだわる人は有線モデルのヘッドホンやイヤホンを使いますよね。それはなぜかと言われれば、やはりコーデックの壁が大きい。

ゼンハイザーとしても、600番台でワイヤレスを実現するためにはコーデックの壁をクリアする必要があったと語っています。

Photo: ヤマダユウス型 「HDB 630」を購入すると、「BTB 600」もセットでついてくる。

そのために編み出したのが、ドングルの同梱です。2022年11月に発売されたBluetoothトランスミッター「BTD 700」を、なんと「HDB 630」に同梱！

Photo: ヤマダユウス型 本来iPhoneでは不可能な、24bit/96kHzのハイレゾワイヤレスに対応。

この「BTD 700」はUSB Type-C接続でiPhoneなどと接続が可能。例えばiPhoneのコーデックはAACが最大伝送効率ですが、BTD 700を使うことでより高音質なaptX Adaptiveでの伝送が可能になります。音質のためにドングルまで同梱する、なんというパワースタイルよ。

ゼンハイザーの人いわく、ハイレゾ音質を試聴できる環境を持っている人は現状16％程度とのことで、まずはこの裾野を広げなければ音質とワイヤレスを両立させることはできない。ドングルを同梱すれば、iPhoneのようなハイレゾが聞けないユーザーにもゼンハイザーが理想とする高音質を届けられるわけですね。

ちなみに、再生デバイスがaptX Adaptiveに対応していれば（AndroidとかDAPとか対応してがち）、ドングルなしでもaptX Adaptiveでの再生は可能。ですがチップの関係で完全に同じ音になるとは言えないらしく、可能ならドングル使ってねということでした。

モニターサウンドに聴きやすさをプラス

Photo: ヤマダユウス型

42mmのトランスデューサーをベースとして、アコースティックシステム全体を一新。例えばドライバーと耳を隔てる最後の壁となるダストカバー部分は、より高域が広がるよう改善。内部のアコースティックメッシュやバックボリューム、システム全体を覆うイヤーカップも最適化されています。

Photo: ヤマダユウス型

ヘッドバンドは、以外と傷つきやすい部分。この部分には日本企業の素材を採用しているそうで、耐久性と上質感を両立。

内部的にはDSPを2基搭載し、サウンド制御とノイズキャンセリング処理を分離。DSP処理は音質の向上に繋がるだけでなく、例えば空気を大きく動かすバックボリューム部分の処理と並行して最適化することで、バッテリー時間の確保にも繋がっているそうな。

Photo: ヤマダユウス型

さて、気になるサウンドは…うん、もちろん良い、良すぎる。耳にストレスが一切無く、ともすればスゴさがわからないほどの自然なサウンド。そもそもHD 600シリーズはモニター向けのチューニングなので、聞いていて楽しいサウンドというより、原音や空間の表現が見えやすい設計なんですよね。

そういう意味では、退屈な音と表現しても差し支えがないのは事実です。「10万近いヘッドホンでそれは…」と思うかもしれませんね。そこで登場するのが、ワイヤレスヘッドホンとしては異例レベルのイコライザー機能です。

マスタリングソフト級の調整幅

ワイヤレスイヤホンやヘッドホンくは、専用アプリにイコライザー機能が搭載されがちです。低音を強めたり高音を抑えたりと自分好みのサウンドバランスを作り出せますが、その調整幅は限定的。

Photo: ヤマダユウス型 パラメトリック・イコライザーとして操作可能。

「HDB 630」のイコライザーは、調整できる幅が段違い！ どの帯域をどれほど上下させるか、さらに上げ下げした山のとがり具合（Q値）すらも設定可能と、まるでマスタリングソフトのような使い心地です。

調整前と調整後で聴き比べができるABテスト機能や、自分が作った設定値を簡単にシェアできるQRコードなど、周辺機能も充実。これほどに柔軟な調整が可能なのは、フラットな600シリーズのサウンドだからこそでしょう。「HDB 630」の原音表現を楽しむもよし、自分好みの楽しげなサウンドを追求してみるもよし。

最後にスペックをば。バッテリー時間は最大60時間、ハイレゾ接続時で45時間（どちらもノイキャンON）。500回の充電サイクル保証で、一般的な使い方なら5年後も80％のバッテリー残量をキープできるとのこと。製品保証は2年。

家でも外でも、有線クラスのゼンハイザーサウンドを

専用のハードケースにはドングルのほかケーブル類が収納可能。ちなみに万が一ドングルを紛失してしまっても、単品で購入ができます。

この「HDB 630」、あえて家ヘッドホンとして使うのもアリだと思うんですよね。ドングルでいろんな再生デバイスに繋げられるし、600番台の音を求める人ってフラットな原音に向き合いたいシーンも多い気がするし。

逆に、外で自宅のモニタリング環境級の音を味わう贅沢を享受するのも一興ですよ。

ワイヤレスで音質を語るなら、せめてaptX Adaptive。

ゼンハイザーはズバっとこうおっしゃるわけですよ。ハイレゾ環境は提供します、だから本当に良い音を聞いて欲しい。iPhoneユーザーのあなたも「HDB 630」で有線クラスのゼンハイザーを聞いてみないかい？

※ 記事初出時、Bluetoothトランスミッターの型番を「BTD600」としていましたが、正しくは「BTD700」です。お詫びして訂正いたします。