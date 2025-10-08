「認知症の人にやってはいけない5つのこと」はご存知ですか？【医師解説】
認知症の人にやってはいけないこととは？メディカルドック監修医が解説します。
監修医師：
前田 佳宏（医師）
島根大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科に入局後、東京警察病院、国立精神神経医療研究センター、都内クリニックにて薬物依存症、トラウマ、児童精神科の専門外来を経験。現在は和クリニック院長。愛着障害やトラウマケアを専門に講座や情報発信に努める。診療科目は精神神経科、心療内科、精神科、神経内科、脳神経内科。 精神保健指定医、認定産業医の資格を有する。
「認知症」とは？
認知症は、いったんは正常に発達した認知機能が徐々に低下し、社会生活に支障をきたすようになった状態を指します。
日本でも高齢化の進展によって、認知症の人も増加しています。
そのため、認知症の人への接し方は、家族や介護者にとって重要な課題となっています。
しかし、無意識のうちにかける一言が、相手を傷つけたり不安を増幅させたりすることもあります。
この記事では、認知症の人に「言ってはいけない言葉」、やってはいけないこと、そしてやるべき対応について、医師の視点から詳しく解説します。
認知症の人にやってはいけないこと
次に、認知症の人にやってはいけないことについてご紹介します。
無視や放置
認知症の人は孤独感を強く感じやすく、無視されることで不安や怒りを抱くことがあります。できるだけコミュニケーションを取り、存在を認めることが大切です。
短気な態度をとる
イライラした態度は相手に伝わりやすく、不安や混乱を引き起こします。落ち着いて接することで、安心感を与えることができます。
急かす
認知症の人は動作がゆっくりになることが多いです。急かすことで焦りが生じ、ミスが増える原因になります。時間に余裕を持って行動しましょう。
感情的に叱る
認知症の人が同じことを繰り返したり、ミスをしたりしても、感情的に叱ることは避けましょう。叱られることで強いストレスや恐怖を感じ、自信を失う原因になります。叱る代わりに、落ち着いてゆっくり説明するか、そっと手助けすることが大切です。
否定する・訂正ばかりする
認知症の人が事実と異なることを話したり、過去の記憶が曖昧になったりしても、強く否定したり訂正したりするのは避けましょう。否定されることで混乱や不安が増し、会話を避けるようになる可能性があります。「そうだったね」と共感しつつ、安心感を与える対応を心がけましょう。
「認知症の人に言ってはいけない言葉」についてよくある質問
ここまで認知症の人に言ってはいけない言葉などを紹介しました。ここでは「認知症の人に言ってはいけない言葉」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。
認知症の進行を悪化させる言葉・言動について教えてください。
前田 佳宏（医師）
認知症の人に「また忘れたの？」「何度言えばわかるの？」といった言葉をかけると、本人は責められたように感じ、自信を失うことがあります。たとえ同じことを繰り返し聞かれても、「大丈夫だよ」「一緒にやろうね」と優しく対応することが大切です。
また、繰り返しの話に対して無視をしたり、冷たい態度をとったりすると、「迷惑をかけている」と感じさせてしまいます。話を最後まで聞き、「そうだね」と共感するだけで安心感を与えられます。
「早くして」や「自分で考えて」と急かすことも避けましょう。焦ることで混乱し、さらに時間がかかることがあるため、「ゆっくりでいいよ」と声をかけてあげてください。
間違いを指摘したり、「それは違うよ」と強く否定したりすることも認知症の人を不安にさせます。「そうだったね」と話を合わせ、本人の気持ちを尊重しましょう。
「年だから仕方ないね」「子どもみたいだね」といった言葉もプライドを傷つけます。「頑張っているね」「助かるよ」と感謝の言葉を伝えることで、安心感を持ってもらうことができます。
認知症の人には、否定するのではなく共感と思いやりを持って接することが、脳神経へのストレスを軽減し、進行を遅らせるために大切とされています。
認知症の方が喜ぶことについて教えてください。
前田 佳宏（医師）
認知症の方が喜ぶのは、安心感や懐かしさを感じる時間です。家族や友人と一緒に過ごすこと、昔好きだった音楽を聴く、思い出の写真を見ることなどが効果的です。また、簡単な家事や趣味を一緒に行うことで「役に立っている」という自信が持てます。本人のペースを大切にし、「できること」に目を向けることが大切です。
編集部まとめ
認知症は誰でもなる可能性がある疾患です。
認知症の方に対しても、敬意を持って接することが大切です。
避けた方が良い言葉を知ることは、認知症の人と良好なコミュニケーションをとる助けとなるでしょう。
今回の記事が参考になれば幸いです。
