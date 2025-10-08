【じつはよく知らない】全粒粉と小麦粉の違いはご存じですか? 栄養価･カロリーの比較も解説!

全粒粉とは、小麦を丸ごと粉にしたものです。胚芽や表皮が付いたまま粉状にしている点が小麦との違うところ。では、それで栄養価やカロリーはどう違ってくるのでしょうか？ 管理栄養士の鈴木さんに教えてもらいました。

監修管理栄養士：

鈴木 ともみ（管理栄養士）

栄養士養成短期大学を卒業後、病院や特別養護施設などで栄養管理に従事。現在は、特定保健指導や栄養相談に携わっている。

編集部

全粒粉とはどんなものでしょうか？

鈴木さん

全粒粉は、小麦を丸ごと粉にしたものです。胚芽や表皮を取り除かず粉状にするので、茶褐色になるのが特徴です。一方、小麦粉は胚芽と表皮を取り除いて製粉したもので、全粒粉に比べると白くなり、栄養素も異なります。

編集部

全粒粉と小麦粉では、栄養価やカロリーはどう違うのですか？

鈴木さん

皮や胚芽部分も粉にするため、小麦粉に比べてビタミンB群や食物繊維、鉄分、ミネラルなどが豊富に含まれています。また、100gあたりのエネルギー量を比較してみると、小麦粉（1等薄力粉）では349Kcal、全粒粉では少しエネルギーが低く317Kcalです。

編集部

ほかにはどのような違いがありますか？

鈴木さん

全粒粉は香ばしい風味が特徴で、噛みごたえがしっかりしています。そのため、スポンジケーキなどソフトな生地には向きません。全粒粉の風味を楽しむクッキーなどがおすすめです。また、全粒粉で作ったパンは小麦粉で作ったパンと比べて、多少パサパサの食感を感じることがあります。

※この記事はメディカルドックにて【「全粒粉」は体に良い？ 悪い？ 健康効果やダイエットへの影響を管理栄養士に聞く】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。