¥Ù¥Ã¥Ä¤¬´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥É·³Æ±Î½¡¡¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¤ª¼êËÜ¡¢¶ìÆñ¤Î1Ç¯¤ÇÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿»Ù¤¨
9²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤ËÀ®¸ù
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Î½¤Ç¤â¤¢¤êÃçÎÉ¤·¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ïº£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¡¢°ì»þ¤ÏÂÎ½Å¤¬10¥¥í¤â¸º¾¯¡£¥Á¡¼¥à¹çÎ®¸å¤âËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤ÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï6ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.899¤ÈÉüÄ´·¹¸þ¤Ç¡¢¼«¿È8ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£²¿¤è¤êº£µ¨¤ÏÍ··â¼éÈ÷¤Ç¤ÎÈôÌö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Íã¼ê¤Ç6ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤ò¸Ø¤ëÌ¾¼ê¤ÏºòÇ¯¤«¤éÍ··â¼ê¤ËËÜ³ÊÅ¾¸þ¡£¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÂ¬¤ë¡ÖDRS¡×¤ÏÍ··â¼êÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î+17¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï9²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡×¤ËÀ®¸ù¡£°ìÎÝ¼ê¤È»°ÎÝ¼ê¤¬Á°¤Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤«¤±¡¢Í··â¼ê¤¬»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤Î¹â¤¤¥Ð¥ó¥È¥·¥Õ¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤ò»ß¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¹¥¼éÀ®Î©¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥í¥Ï¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â36ºÐ¡ÈÆ®¾¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤³¡ÊÍ··â¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥ß¥®¡¼¡Ê¥í¥Ï¥¹¡Ë¤ÏÌîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÆÃ¤ËÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Í¡£¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢»î¹çÃæ¤Ç¤âÅêµå´Ö¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¡Ë¤¤¤Ä¤âÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡µåÃÄ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ï¥¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖËÍ¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë