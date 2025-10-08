明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、嫁入りを勧められ2度目のお見合いへ
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」（第9回）が10月9日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）と向き合う傳（堤真一）とタエ（北川景子）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第9回あらすじ
トキのお見合いは、司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のせいで、破談になってしまう。仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。
そんな中、トキに2度目のお見合いのチャンスが訪れる。そこで、鳥取藩の元士族の長男・山根銀二郎（寛一郎）と出会う。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
