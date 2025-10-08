モデルでタレントの滝沢眞規子が８日までに自身のインスタグラムで手作り弁当を公開した。

「玄米に枝豆を混ぜたご飯とササミカツ。あとは少しづつです」と紹介し、折りに彩り良く詰められた弁当のショットをアップ。「ひじきが美味（おい）しくできたので明日はご飯に混ぜよっかな。作り置きもたくさん作ると余らせちゃうし適度な量を思考錯誤中」とつづった。

また「イギリスにいる子ども達が自炊している写真をたまに送ってくれるけど、美味しそうに工夫して盛りつけた様子をみると母はなんだか嬉（うれ）しくなります」とつづった。

この投稿には「今日も美味しそー」「素敵なママの影響大」「流石（さすが）としか言えないですわー！」「旦那様は幸せですね」「お弁当も秋色」「わー料亭のお弁当」「愛情たっぷり」「いつ見ても完璧」「センスの良さ現れています」「食欲が爆発しちゃいます」などの声が集まっている。

滝沢は、ファッションブランド「ネイバーフッド」デザイナー兼代表取締役の滝沢伸介さんと２００１年に結婚。０３年に長女、０７年に長男、０８年に次女が誕生した。