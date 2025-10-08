『じゃあ、あんたが作ってみろよ』山岸鮎美役に夏帆 キャラクター紹介（1）
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、夏帆が演じる山岸鮎美を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
夏帆が演じる山岸鮎美は、ハイスペックな男性と結婚し安定した人生を送るために努力を惜しまず、“モテ”に全ベットしてきた女性。その努力が叶い、ハイスペックな海老原勝男と付き合うことに。交際が始まってからは、勝男のために勝男の好きな料理を献身的にふるまってきたが、ある人との出会いから「自分の好きなものとは？」と“自分らしさ”を考えるようになり……
