¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬7Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤ÇÎý½¬¤·¤¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò1Æü¤Ë´ÑÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡´ÑÀï¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜÁª¼ê3¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬Âç¤¤¤ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£