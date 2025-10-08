チームを勢い付ける、価値ある勝利だ。10月7日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（連盟）が登板。3回の高打点を含めた計4回のアガリで大トップを飾り、第1試合の滝沢和典（連盟）と共にデイリーダブルを達成した。

【映像】インタビューで天然キャラぶりを炸裂させる高宮まり

これまで高宮は3試合を戦って2着、3着、4着との結果。勝ち星に恵まれていなかった。当試合は起家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、高宮、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）の並びで開局。東1局、東2局、東3局は小林が2000点、8000点（供託1000点）、1000点と3連続でアガった。そんな中、高宮は東4局でリーチ・赤・ドラ2の満貫・8000点を獲得。トップ目の小林に500点差まで迫ると、親番の南2局ではリーチ・ツモ・平和・赤・裏ドラの親満貫・1万2000点を奪取した。

これでトップ目に立つと、南2局1本場ではリーチ・ツモ・一盃口の6000点（＋300点、供託1000点）を加点。南3局では「他の方と戦いたいかといえば、そうでもない」とヤミテンに構え、タンヤオ・平和・赤2の満貫・8000点を成就させた。南4局では「いい点数状況でオーラスになることができた」と多井をアシストした後、狙い通りの差し込み。持ち点5万3800点で試合を終えた。

個人の今期初勝利と同日連勝で、チームは最下位から6位まで急浮上。高宮は「本当にトップが遠くて、応援してくださっている方に心苦しかったので、いい日にできてすごくよかったです」と安堵。見事な差し込みに関しては「すごいよかったです、はい。多井さんが。ありがとうございます！」と感謝し、先にインタビューを終えた多井と共に「グー！」と親指を立てた。「本当はもっと鳴いたりしたかったんですけど、東場のいい手を小林さんにかわされちゃってめちゃめちゃ悔しくて…」。高宮は「その後、アガリが来てすごく嬉しいです」と満面の笑み。ファンには「ようやくトップを取れて嬉しいです。頑張ります！」とお馴染みの決めポーズを見せた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）5万3800点／＋73.8

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万2000点／＋2.0

3着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）2万300点／▲19.7

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）3900点／▲56.1

【10月7日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋328.5（14/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋33.6（12/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋22.9（18/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ▲11.1（12/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲24.3（16/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲62.6（14/120）

8位 BEAST X ▲66.1（16/120）

9位 EARTH JETS ▲154.8（14/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

