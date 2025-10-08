

驚くほどの成果を出した「学習環境の作り方」を紹介します（写真：pearlinheart／PIXTA）

やらなければいけないのに、なかなか勉強に集中できないという悩みを抱えている受験生も多いのでは。実際に、自身の息子の偏差値を28から70にまで引き上げた経験を持つ望月俊孝氏が、科学的に裏付けされた「ボーっとしているだけで偏差値が上がる部屋」の作り方を伝授します。

※本稿は『その習慣、変えてみたら？ うまくいかないときに「まずやる」こと』から一部抜粋・再構成したものです。

「対象との距離」の興味深い実験

「なかなか勉強に取りかかれない」

「勉強しようというモチベーションが上がらない」

学生に限らず、何かを勉強しようとしたとき、誰もが持つ悩みです。無理にモチベーションを上げても、長くは続きませんよね。

そんなときに効く、僕の息子も試して驚きの成果を上げた学習法をお伝えしましょう。

「もし、あなたが変化したければ、きっかけや理由を求めることよりも、変化を邪魔しているものを取り除くことに力を入れましょう」

「場の理論」を提唱した心理学者クルト・レヴィンの言葉です。

すなわち、やる気自体ではなく、それに影響を与えている外部要素に注目しようとする考え方ですね。

一番わかりやすいのは、「対象との距離」です。

ユトレヒト大学の2012年の実験を紹介しましょう。

77名の参加者の見えるところに、お菓子の入った器を置きます。参加者とその器との距離は、グループごとに次の3通りに設定しました。

A グループ 20センチ

B グループ 70センチ

C グループ 140センチ

お菓子との距離、絶妙ですね。

物理的な距離と心理的な距離は比例する

Aグループの人は、まさに目の前にお菓子がチラつきます。Bグループの人は、手を伸ばせば届くところにお菓子があり、Cグループの人は、お菓子を食べるためにはわざわざ席を立たなければならないという手間がかかります。

参加者は、とくに何も知らされず、5分間そのお菓子がある環境でリラックスしてもらいます。何も知らされていないので、器に入ったお菓子を食べるかは、参加者が自由に決められます。

このようにして、5分間に、各グループの何％の人がお菓子を食べたかを調べました。結果は次のとおりです。

A グループ 20センチ離れていたときは、参加者の74％が食べた

B グループ 70センチ離れていたときは、参加者の42％が食べた

C グループ 140センチ離れていたときは、参加者の21％が食べた

お菓子までの距離が遠くなるにつれて、ものの見事に、お菓子に手を伸ばす人の割合が減ったのです。

実験のあとで、参加者にインタビューすると、お菓子の存在には気がついていて、食べたいとは思ったものの、お菓子への物理的な距離があるほど、「なんだか遠いなぁ……じゃあ、食べないでいいや」という風に、実質的な距離と比例して、心理的な距離も感じていたことがわかりました。

この心の働きは、学習でも、おおいに活用できます。

偏差値を42も上げた学習環境の作り方

まず、学習に必要なものは、いつも側に置いて、すぐにアクセスできるようにしましょう。

ここで僕の長男の高校受験時のエピソードを紹介します。

彼は、僕のアドバイスをもとに、「ボーっとしているだけで偏差値が上がる部屋」を作りました。部屋の作り方は簡単です。

重要な公式や単語、あるいはテストで間違えた問題の答案用紙などを部屋の壁に貼るだけ。壁に貼るスペースがなくなれば、書き初めのように天井から吊るしました。

こうしておけば、いやでも常に学習内容が目に入ります。

まさに、目の前にお菓子がある状態。

脳は勝手に認識し、勝手に記憶します。

部屋にいるだけで、勝手に学習が始まってしまうのです。

「理屈はわかるけど、そんな部屋にいるだけで、効果があるの？」

そう思ったあなた。これがもう、笑ってしまうくらいに効果があったのです。

部活三昧で、中学3年生の8月の模試では、偏差値28（1000人中985位くらい）という絶望的な成績だった長男の成績。

この「ボーっとしているだけで偏差値が上がる部屋」を導入したところ、受験直前の模試では偏差値70（1000人中23位くらい）まで急上昇したのです。

これが箱根駅伝なら、「山の神、降臨！」なんて騒がれるくらいのとんでもないごぼう抜き。おかげで、最終的には、第一志望の高校に合格しました。

少し極端な事例ですが、環境を変えるだけで、これくらい結果が変わるのです。

だから、もし勉強したいのなら、自室の机には、常にやるべき教材を開いておきましょう。

覚えたいことがあるなら、それを生活空間まで広げて、いやでも目に入るようにしてしまう。それこそ、自室の壁、お手洗いや洗面所の壁、あるいはスマホやPCのホーム画面の背景画像に「覚えたいこと」を貼り出し、セットしておくのです。

すると、どんなやる気がないときでも、勝手に目に入り、覚えられるだけではなく、「では、勉強でもするか……」となります。

そのうち、成果が上がり、勉強自体が楽しくなり、どんどん成果も伴ってくるでしょう。

学習中に、隠したほうが良いもの

逆に、勉強するときは、学習に無関係のものは、遠くに置くか、隠すかして、アクセスしにくいようにするとよいですよ。

とくに、遠ざけるべき学習の大敵は「スマホ」です。

2017年、カリフォルニア大学のクリスティン・デュークらが発表した衝撃の実験です。

研究チームは2週間にわたり、合計485人の学生とともに実験にのぞみました。まずは学生たちのスマホをサイレントモードにして、呼び出し音も振動もない状態に設定します。一見すれば、これで何も気が散る要素はなくなったように思えますよね。

次に参加者を3つのグループに分けます。

A グループ スマホを机の上で裏向きにして置く

B グループ スマホをポケットまたはバッグに入れる

C グループ スマホを他の部屋に置く

その後、認知能力を試すテストを受けてもらいます。結果は驚きでした。

なんと、机にスマホを置いたAグループの成績は、スマホを他の部屋に置いたCグループの成績よりも約11％も下回ったのです。

つまり、たとえサイレントモードにしようが、裏返しにしようが、スマホの存在が目の前にあるだけで、私たちの認知能力は低下してしまうのです。

学習中、スマホは目に入らないところに隠しましょう。

それだけで、確実に認知機能の低下を防ぐことができます。

学習における「最大最強のコツ」

「ラクしてテストで良い点を取りたい！」「効率よく物事を覚えたい！」というのは、多くの方が望むことだと思います。

僕自身も、大手資格試験予備校で記憶術・学習法の指導をしていたこともあり、世の中にある、ありとあらゆる学習法を試してきました。

ここでは、そんな学習方法オタクの僕から、「ラクしてテストで良い点を取る方法（カンニング除く）」を伝授しましょう。

学習における「最大にして最強のコツ」をお伝えする前に、ここで質問です。

そもそも、「学習」とは何でしょうか？

アメリカ人研究者のロバート・レスコーラとアラン・ワグナーは、約50年前に次のような重要な発見をしました。

「生物は事象が予測に反しているときにのみ学習する」

人間の脳の前頭前野は、常に次の展開を予測しています。そして、直面した現実と予測にズレがあった場合は、予測を現実に合わせて修正します。

この修正作業こそが、大きな意味での「学習」なのです。

「これくらいワサビをつけても平気かな」（予測）

「きくーっ（´;ω;`）」（予測のズレ）

次からは、ワサビはもう少し少なくしよう……（修正）。

これが学習ですね。

つまり効果的な学習とは、「早い段階からたくさん間違いを体験して、現実（正解）に合わせて修正していくこと」だと言えます。

そうです。学習における「最大にして最強のコツ」は、「とっとと間違いを体験すべし」なのです。

では、実際の試験対策では何をすれば良いのでしょうか？

「過去問」は最高の教師

効率的な学習のメソッド、1つ目はこれです。

○メソッド1 教材を読む前に、その範囲の問題を解いてみる

まず、教材を読む前に、試験範囲の過去問や教材の章末問題を解いてみましょう。

もちろん、教材を読む前ですから、正解は難しいでしょう。問題文の意味すらわからないかもしれません。でも、それでいいのです。

この「正解できないこと」に意味があるのです。

2009年、リンジー・エングル ・リッチランドらの研究です。

76名の学生に、色盲についての医学エッセイを読んでもらい、穴埋めテストで理解度を調べました。このとき、参加者を次の2つのグループに分けました。

A グループ 教材を読む前に2分間、最後に行う穴埋めテストを先に行った。

B グループ 事前テストはせず、教材を読む時間をプラス2分間オマケした。

当然のことですが、Aグループの事前テストの正解率はわずか6％でした。しかし、最後のテストの結果は目を見張るものだったのです。

事前テストが散々だったAグループの2度目のテストの正解率は、教材を読む時間を長くしてもらっただけのBグループよりも約30％も高かったのです。

このような、最初にテストをする効果を「プレテスト効果」といいます。

事前に問題を解くことで、教材に対する関心が生まれます。すると、その部分に関する教材の記述については、他の部分に比べて、格段に吸収力が高まるのです。

「アウトプット」も最高の教師

効率的な学習のメソッド、2つ目はこれです。

○メソッド2 教材を一読したあとは、何も見ないで、内容を書き出してみる

やり方はこうです。

・教材を一読したら、いったん教材を閉じて、何も見ないで、頭に残っていることを紙にバーっと書き出してみる。

・書き終えたら、教材を開いて、欠けていた部分を補う。

・この作業を、書き出しがパーフェクトになるまで繰り返す。

言わば「思い出しテスト」ですね。

このメソッドについて、2011年、パデュー大学（アメリカ）のジェフリー・D・カルピッキーらが面白い実験をしました。

参加者にラッコに関する記事を5分間読んでもらい、その1週間後に内容に関するテストを受けてもらいます。

テストの内容は単純な内容確認だけでなく推論問題もあり、深い理解が試されました。テストまでの間、参加者は次の4グループに分かれて準備をしてもらいます。

A グループ 特に何も復習をしない。

B グループ 4回記事を読み直す。

C グループ 記事を1回読み直したあと、「コンセプトマッピング」という1枚の紙に内容を図解する手法を習い、実際に手書きで記事の内容をマップにする。

D グループ 10分間、何も見ずに憶えていることを書き出した後、5分間記事を再読する。これを2度行う。つまり自分で「思い出しテスト」をする。

脳が整理して再構築する

参加者に、事前に「1週間後のテストへの自信」を聞いたところ、もっとも自信を示したのが繰り返し読んだBグループ、逆にもっとも自信がなかったのが「思い出しテスト」をしたDグループでした。





しかし、実際の結果はまったく逆でした。Dグループの参加者は、他のどのグループよりも成績が良かったのです！

前述の通り、1週間後に行われたテストは、単純な暗記だけでなく深い理解も問われました。つまり、Dグループの人は、自分で「思い出しテスト」をすることで、正確で深い知識を長く、大量に憶えることができたのです。

面白いことに、「コンセプトマッピング」でしっかり内容整理したように思えるCグループの参加者と較べても、Dグループの参加者は、約50％も高い記憶力スコアを示していたのです。

「思い出しテスト」恐るべし！

なぜ、こんな現象が起きたのでしょうか？

「思い出しテスト」は、ごまかしが効きませんから、脳が「これはまずい」と考え、急ピッチで、読んだことを整理して、取り出しやすく再構築したのです。

2つのメソッド、いずれも次の学習（テスト）から、ぜひ試してみてください！

（望月 俊孝 ： ヴォルテックス代表）