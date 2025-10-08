最優秀選手に選ばれ、トロフィーを手にする仲地選手

10月4日、宮崎県宮崎市・ひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催された「2025年プロ野球ファーム日本選手権」。ウエスタン・リーグ王者・中日ドラゴンズと、イースタン・リーグ王者・読売ジャイアンツが激突したこの一戦は、ドラゴンズが16対3で圧倒的な勝利を収め、2011年以来14年ぶりとなるファーム日本一の栄冠を手にした。

試合の主役となったのは、先発を任された仲地礼亜投手。「3日前くらいに先発を伝えられた」と語る仲地は、緊張感のある大舞台にもかかわらず、ジャイアンツ打線を相手に6回途中まで無失点の快投を披露。球場に詰めかけた4500人超の観客を魅了した。

「勝利してシンプルにうれしいです」と語った仲地は、「立ち上がりが心配だったが、無失点で次のピッチャーにつなぐことができた。負けられない試合は緊張感があり、任せてもらえて嬉しかった」と、試合後のインタビューで胸の内を明かした。

表彰式でトロフィーを受け取る仲地選手

仲地の好投に応えるように、打線も序盤から爆発。2回表、宇佐見のタイムリーで先制すると、続く村松が右中間を破る二塁打で追加点。4回には尾田の犠牲フライで1点を加え、6回には尾田・土田の連続タイムリー、そしてチェイビスの走者一掃の二塁打で一挙5得点。7回には駿太の2ランホームラン、9回にも5点を加えるなど、終始ドラゴンズペースで試合が進んだ。

「しっかり最初から飛ばしていって、色々と試してみた」と語る仲地は、来季への手応えも感じている様子。「この2試合8(ファーム)での経験を活かしたい。来年は、しっかり変わったなと思ってもらえるように頑張りたい」と、力強く語った。

この試合で仲地は、83球を投げて6奪三振、無失点という堂々たる内容。試合後には最優秀選手賞(MVP)に選ばれた。

また、打撃陣では土田が4安打3打点、尾田が1安打ながら4打点と躍動。チェイビスの満塁一掃打、駿太の一発など、若手選手たちが躍動する姿は、来季の一軍戦線を占う上でも大きな希望となった。

試合後、落合監督は「選手たちがこの大舞台で力を出し切ってくれた。ファームの成果がこうして形になるのは本当に嬉しい」と語り、14年ぶりの栄冠に感慨深げな表情を見せた。

この勝利は、単なる一試合の結果にとどまらない。若手育成の成果が結実した証であり、来季の中日ドラゴンズにとって大きな追い風となるだろう。特に仲地礼亜の成長は、ファンにとっても希望の光だ。

「来年はもっと成長した姿を見せたい」と語る仲地の言葉には、覚悟と自信がにじむ。この日の快投は、彼のプロ野球人生における大きな転機となるかもしれない。

プロ野球ファーム日本選手権でMVPを受賞した中日ドラゴンズ・仲地礼亜選手

2025年プロ野球ファーム日本選手権で圧巻の投球を見せ、最優秀選手賞(MVP)に輝いた中日ドラゴンズ・仲地礼亜選手。試合後のインタビューでは、勝利の喜びだけでなく、これまでの野球人生で印象に残っている場面や、憧れの存在、日常の過ごし方まで、素顔を垣間見せてくれた。

―― MVPを受賞したことへの率直な感想は？

「うれしいです。しっかり試合をつくれたので」

―― ご自身のプロ野球人生でのベストプレーは？(記憶に残っている試合／場面)

「1年目の巨人戦、7回0点で抑えることができた試合が一番良かったです」

―― 野球において、憧れの人や影響を受けた人はいますか？

「中日ドラゴンズ 投手の柳裕也さんです。自主トレも連れて行ってもらって、いろいろなことを教えてもらいました」

―― 大切にしている言葉や信念は？

「高校からずっと『前後裁断※』です。※過去と未来を断ち切り、今この瞬間を絶対的なものとして生きることを意味する」

―― 今後挑戦してみたいことは？(野球に限らずでも)

「野球のことばかり考えているので、野球以外にはないです」

表彰式でインタビューに答える仲地選手

―― 遠征移動中には主に何をされていますか？

「映画やドラマを見たり音楽を聴いたりして時間をつぶしています」

―― 息抜きやストレス発散、リラックスのためにしていることは？

「沖縄なら海ですが、それ以外ならサウナに入りに行ったりしています」

―― よく見ているYouTubeやテレビ番組はありますか？

「Lazy Lie Crazy(レイクレ)さんというユーチューバーを見ていますね。テレビはあまり見ないです。最後に見たのは世界陸上です」

―― 応援して下さるファンに向けてコメントをお願いします

「応援が試合をやっている側のチカラになると思うので、ずっと応援してもらえたら嬉しいです。来年はひとつでも多く勝てるように頑張ります」

文＝HOMINIS編集部

