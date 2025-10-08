歌手IU、“透け感”際立つ肩出しドレス姿で魅了！上目遣いSHOTに美しいデコルテで悩殺【PHOTO】

歌手IUが可憐な美しさを披露した。

【写真】IUの“キスマーク”

去る10月6日、IUは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「2025ソウルドラマアワード」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月2日に開催された「2025ソウルドラマアワード」に参加したときの裏側を捉えたものである。IUは同授賞式で女性演技者賞を受賞した。

（写真＝IU Instagram）

写真のなかのIUは、綺麗なデコルテと白い肌が際立つ淡い紫色のロングドレスを着ている。透け感が特徴的な衣装は、彼女の可憐な魅力を存分に引き出している。彼女のぱっちりとした目や血色を活かしたメイクは、まるでお姫様のようである。

投稿を目にしたファンからは、「女神様」「可愛いお姫様」「受賞おめでとう」といった反応が寄せられていた。

なお、IUは現在、次の出演作であるドラマ『21世紀の大君夫人』（原題）を撮影中だ。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。