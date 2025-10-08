ロングセラー商品「さかなっつハイ！」の発売40周年を記念して、10月4日のイワシの日に「イワシありがとうフェス」が神戸で開催されました。

当日はあいにくの荒天で、当初予定していた施肥（＝海に有機肥料を直接投入して減少する藻場を回復させ、イワシや小魚、大型魚へと命をつなぐ「未来の豊かな海づくり」の取り組みのこと）の実施はなかったものの、屋内に会場を移して「さかなのおにいさんかわちゃん」によるスペシャルワークショップを中心に同イベントは展開されました。

子どもたち全員で大きな声で「かわちゃーん！」と呼びかけると、「さかなのおにいさんかわちゃん」が笑顔で手を振りながら登場！ その後はイワシや海の生き物に関するクイズショーなども行われ、盛り上がると同時に子どもも大人も海の環境や生きものの大切さを学ぶひとときに。

なお、施肥の丁寧な解説も行われたほか、参加者が事前に描いていたというイラストは保管され、後日、東洋ナッツ食品の担当者のみなさんが漁師の方々とともに肥料袋に貼り付けて海へ持ち出して、実際に施肥を行う予定とのこと。子どもたちの描いた個性あふれる絵の数々は、“未来の豊かな海へのメッセージ”として海に届けられることになります。

「さかなっつハイ！」は、アーモンドや脱脂ピーナッツに加え、カルシウム豊富なカタクチイワシを組み合わせた栄養満点おやつとして1984年に誕生。以来40年間、世代を超えて愛され続けてきたもの。商品担当者は、「この商品は、子どもの勉強のお供に、ママの美容にも嬉しい“一石二鳥おやつ”。今年は『イワシの日』が制定されてからちょうど40年。そして同じく『さかなっつハイ！』も40周年を迎えました。“ダブル40周年”をみなさんと一緒に祝えることうれうれしく思います」とコメントしました。

また、同イベントではイワシの日に合わせて公開されたオリジナルソング「さかなっつHigh!〜弱くて優しいヒーロー〜」もお披露目に。かわちゃんによる「アニメーションver.」のMVは11月に公開予定だそうです。

