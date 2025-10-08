秋に行きたい「千葉県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 「九十九里有料道路」に1票差の1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月26〜29日の期間、全国の20〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、秋に行きたい「千葉県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
通称「波乗り道路」と呼ばれ、夏は海水浴場に訪れる人でにぎわうドライブコースですが、高さ22mの「九十九里ビーチタワー」からは太平洋と九十九里浜の雄大な景色を見渡せ、夕暮れ時には海が黄金色に染まる幻想的な光景が広がります。
回答者からは、「夏のビーチのイメージがあるが、秋でも綺麗な地平線が見れて、特に夕焼けは絶景。近くの海の駅の秋限定ピーナッツアイスは絶品」（20代男性／神奈川県）、「開放的な海を横目に、気持ち良くドライブが出来るので」（30代女性／東京都）、「秋の海を眺めながら、秋の潮風に当たりたい。また、グルメなども楽しめる場所が沢山ありそうなので」（20代女性／東京都）、「秋の黄昏時のビーチを見ながらドライブしたら最高だと思う」（40代男性／兵庫県）などの声がありました。
秋は太平洋を背景に色鮮やかなコスモスが咲き誇り、コース上の「道の駅 おおつの里 花倶楽部」の大型ハウスでは、1年を通してラベンダーやホワイトガーデンなどの花摘み体験が楽しめます。
回答者からは、「マリーゴールドやコスモスが咲き誇り、海風に揺れる姿がまるで自然が奏でるメロディのようで、とても綺麗だから」（50代男性／広島県）、「野島埼灯台から洲埼灯台の間の海が見える区間が、晴れの日のドライブには最高です」（50代女性／静岡県）、「秋は南房総の山々や丘陵の紅葉と海の青が鮮やかだから」（40代男性／静岡県）、「海沿いの開放感と秋の花が映えるから」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
1位：房総フラワーライン（館山〜南房総）／63票房総半島の最南端を周遊する「房総フラワーライン」。道路沿いに花畑が点在し、春は菜の花、夏はマリーゴールドなど四季折々の花が彩ります。空気が澄んだ日には、富士山や伊豆諸島を見ながらドライブを楽しむことも。
