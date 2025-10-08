「結婚式でプリクラ最高かも」しずる純、芸人大集合ショットを公開！ 「ギャルギャルしくてよい」
お笑いコンビ・しずるの純さんは10月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人大集合のプリクラショットを公開し、反響を呼んでいます。
【画像】芸人大集合のプリクラショット
ファンからは「最高のメンバー」「私得すぎる」「めっちゃギャルギャルしくてよい」「これ絶対に結婚式でやりたい」「結婚式場は急いでプリ機導入するべし」「最近のプリクラって宇宙人にならないんだ笑」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「これ絶対に結婚式でやりたい」純さんは「結婚式でプリクラ最高かも」とつづり、4枚の画像を投稿。さまざまな芸人仲間と撮影したプリクラを公開しました。お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介さんやお笑いコンビ・男性ブランコの浦井のりひろさん、お笑いコンビ・ランジャタイの国崎和也さんなど、豪華な面々です。
大自然・しんちゃんの結婚式に参列今回のプリクラは、お笑いコンビ・大自然のしんちゃんの結婚式に参列したメンバーで撮影されたようです。ほかにも、お笑いコンビ・そいつどいつの市川刺身さんや、お笑いタレントのバイク川崎バイクさんなどが、自身のXでプリクラを公開しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
