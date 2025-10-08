イスラエル軍によるガザ市への攻撃を見つめる人々＝７日/Khames Alrefi/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスがイスラエルを襲撃し、１２００人余りが殺害された事件から２年を迎えた７日、イスラエル各地で追悼行事が催された。この襲撃をきっかけに始まったイスラエルのパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃は現在も続いているが、トランプ米大統領の停戦案をめぐる当事者らによる協議が山場を迎えている。

イスラエルとハマスの交渉担当者の協議は６日夜、エジプトのリゾート地シャルムエルシェイクで始まった。この件に詳しい情報筋によると、７日までに「進展」があり、これを受けて交渉を仲介する米国とカタールの高官が８日に協議に加わる見込みという。米国からはウィトコフ中東担当特使と、トランプ氏の娘イバンカ・トランプ氏の夫のジャレッド・クシュナー氏が加わる。

カタール外務省の報道官はトランプ氏の停戦案についてはまだ詰めるべき詳細部分が多く残っていると述べた。

ハマス幹部のファウジ・バルフーム氏が明らかにしたところによると、ハマスは恒久的な停戦、イスラエル軍のガザからの撤退、人道支援物資のガザへの制限のない搬入などを要求している。バルフーム氏はまた、イスラエルのネタニヤフ首相が「過去にもそうしたように、交渉を妨害しようとしている可能性がある」との懸念も示した。

ハマスによるイスラエル襲撃では１２００人余りが殺害されたほか、２５０人が人質としてガザに連れ去られた。いまだに拘束されている人質がおり、人質の解放は現在進められている協議の焦点の一つとなっている。

一方、イスラエルによる報復攻撃で始まったガザでの戦争ではパレスチナ人６万７０００人超がこれまでに死亡している。