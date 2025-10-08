東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値151.90 高値152.04 安値150.24
154.35 ハイブレイク
153.19 抵抗2
152.55 抵抗1
151.39 ピボット
150.75 支持1
149.59 支持2
148.95 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1657 高値1.1716 安値1.1648
1.1767 ハイブレイク
1.1742 抵抗2
1.1699 抵抗1
1.1674 ピボット
1.1631 支持1
1.1606 支持2
1.1563 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3426 高値1.3487 安値1.3392
1.3573 ハイブレイク
1.3530 抵抗2
1.3478 抵抗1
1.3435 ピボット
1.3383 支持1
1.3340 支持2
1.3288 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7982 高値0.7992 安値0.7948
0.8044 ハイブレイク
0.8018 抵抗2
0.8000 抵抗1
0.7974 ピボット
0.7956 支持1
0.7930 支持2
0.7912 ローブレイク
