東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値151.90　高値152.04　安値150.24

154.35　ハイブレイク
153.19　抵抗2
152.55　抵抗1
151.39　ピボット
150.75　支持1
149.59　支持2
148.95　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1657　高値1.1716　安値1.1648

1.1767　ハイブレイク
1.1742　抵抗2
1.1699　抵抗1
1.1674　ピボット
1.1631　支持1
1.1606　支持2
1.1563　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3426　高値1.3487　安値1.3392

1.3573　ハイブレイク
1.3530　抵抗2
1.3478　抵抗1
1.3435　ピボット
1.3383　支持1
1.3340　支持2
1.3288　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7982　高値0.7992　安値0.7948

0.8044　ハイブレイク
0.8018　抵抗2
0.8000　抵抗1
0.7974　ピボット
0.7956　支持1
0.7930　支持2
0.7912　ローブレイク