佐々木朗希 連投について「いけそうな感覚はあります」9回頭からの救援ではなかった「判断は納得」



佐々木朗希（c）SANKEI

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）が、ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第2戦で劇的な救援を見せ、チームの勝利を支えた。

ドジャースは4対3でフィラデルフィア・フィリーズに勝利し、シリーズ2勝0敗としてLCS（リーグ優勝決定シリーズ）進出に王手をかけた。

9回、1点リードの2アウト1・3塁という絶体絶命の場面でマウンドに上がった佐々木。打者ターナーに対し、わずか2球でセカンドゴロに打ち取り、勝利を決定づけた。この登板で2セーブ目を挙げ、チームのピンチを見事に救った。





佐々木朗希 試合後投手会見コメント

ーーブルペンに配置転換し、準備など難しい部分があると思うが今日はどうでしたか？

前回登板より時間があったので準備はできていましたし、マウンドに行ってちゃんとストライクが取れる準備ができていたと思います。



ーーあと1勝で次のステップに行けますが、チームの雰囲気や自身は？

先発投手が毎回素晴らしいピッチングをしてくれるので、僕は試合を締めるか、次の投手に繋ぐことに集中しています。



ーー連投する準備はできていますか？

休みの日も強度を高めて投げたり感覚を試したりして、いけそうな感覚はあります。



ーー1点差2アウト1・3塁という場面での登板を振り返って？

自分でカウントを悪くせず、真っ直ぐだけの状態を作らないよう心がけて投げました。



ーー9回呼ばれなかった心境、ピンチでのマウンドへの覚悟は？

右が続くのはわかっていたので判断は納得。いざ行くときは打たれてもしょうがないと割り切って、自滅せずに挑むだけでした。



ーークイックでの投球の手応えは？

マイナー時代はばらつきがあったが、メジャー復帰後に良くなっていたので、投げながら感覚を取り戻せたと思います。



ーーターナー選手のデータや難しい送球をフリーマン選手が捕球した場面は？

データは入っていなかったので、自分のいい球で勝負しました。



ーーフィリーズのファンの熱狂は？

英語はあまり分からないので、気にせず日本でも似た経験があったので集中できました。



ーーチームに頼りにされると思ったか？

自分ではしなかったですが、ウィルさんが期待してくれていたので、頑張るだけです。

