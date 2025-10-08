東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値177.07 高値177.15 安値175.79
178.91 ハイブレイク
178.03 抵抗2
177.55 抵抗1
176.67 ピボット
176.19 支持1
175.31 支持2
174.83 ローブレイク
ポンド円
終値203.94 高値204.07 安値202.12
206.58 ハイブレイク
205.33 抵抗2
204.63 抵抗1
203.38 ピボット
202.68 支持1
201.43 支持2
200.73 ローブレイク
スイス円
終値190.30 高値190.37 安値188.79
192.43 ハイブレイク
191.40 抵抗2
190.85 抵抗1
189.82 ピボット
189.27 支持1
188.24 支持2
187.69 ローブレイク
豪ドル円
終値99.97 高値100.05 安値99.16
101.18 ハイブレイク
100.62 抵抗2
100.29 抵抗1
99.73 ピボット
99.40 支持1
98.84 支持2
98.51 ローブレイク
NZドル円
終値88.09 高値88.14 安値87.42
89.07 ハイブレイク
88.60 抵抗2
88.35 抵抗1
87.88 ピボット
87.63 支持1
87.16 支持2
86.91 ローブレイク
カナダドル円
終値108.90 高値108.96 安値107.75
110.53 ハイブレイク
109.75 抵抗2
109.32 抵抗1
108.54 ピボット
108.11 支持1
107.33 支持2
106.90 ローブレイク
