東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6581 高値0.6624 安値0.6579
0.6655 ハイブレイク
0.6640 抵抗2
0.6610 抵抗1
0.6595 ピボット
0.6565 支持1
0.6550 支持2
0.6520 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5799 高値0.5843 安値0.5794
0.5879 ハイブレイク
0.5861 抵抗2
0.5830 抵抗1
0.5812 ピボット
0.5781 支持1
0.5763 支持2
0.5732 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3950 高値1.3963 安値1.3939
1.3986 ハイブレイク
1.3975 抵抗2
1.3962 抵抗1
1.3951 ピボット
1.3938 支持1
1.3927 支持2
1.3914 ローブレイク
