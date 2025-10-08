東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6581　高値0.6624　安値0.6579

0.6655　ハイブレイク
0.6640　抵抗2
0.6610　抵抗1
0.6595　ピボット
0.6565　支持1
0.6550　支持2
0.6520　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5799　高値0.5843　安値0.5794

0.5879　ハイブレイク
0.5861　抵抗2
0.5830　抵抗1
0.5812　ピボット
0.5781　支持1
0.5763　支持2
0.5732　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3950　高値1.3963　安値1.3939

1.3986　ハイブレイク
1.3975　抵抗2
1.3962　抵抗1
1.3951　ピボット
1.3938　支持1
1.3927　支持2
1.3914　ローブレイク