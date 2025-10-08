“3年連続で日本レースクイーン大賞受賞”生田ちむ、スレンダー美ボディ披露“まさに眼福”
3年連続で「日本レースクイーン大賞」を受賞した生田ちむが、7日発売の『週刊SPA!』（10月14・21日合併号／扶桑社）に登場。人気企画「癒やし系美女とのゲーム」に出演し、抜群のスタイルと大人の魅力を披露している。
【写真】お尻がセクシー！笑顔で振り向く生田ちむ
サーキットでは観客を笑顔にする“癒やし系クイーン”として知られる生田。誌面では、タイトルのとおり“ゲーム”をテーマにしたシチュエーションで撮影が行われ、スレンダーな美ボディが際立つカットの数々が掲載されている。しなやかなプロポーションと上品な色気のバランスが絶妙で、まさに“眼福”のグラビアに仕上がった。
1989年、東京都生まれ。レースクイーン歴は11年を超え、’17年から3年連続で「日本レースクイーン大賞」を受賞。現在はTBS『Gヘルスケア』に金曜レギュラーとして出演するなど、メディアでも幅広く活躍している。趣味はゲームで、ポーカーやポケモンカードに熱中しているという。
同号では、表紙企画「美女地図」に中田花奈、グラビアン魂に月花めもりが登場する。
【写真】お尻がセクシー！笑顔で振り向く生田ちむ
サーキットでは観客を笑顔にする“癒やし系クイーン”として知られる生田。誌面では、タイトルのとおり“ゲーム”をテーマにしたシチュエーションで撮影が行われ、スレンダーな美ボディが際立つカットの数々が掲載されている。しなやかなプロポーションと上品な色気のバランスが絶妙で、まさに“眼福”のグラビアに仕上がった。
1989年、東京都生まれ。レースクイーン歴は11年を超え、’17年から3年連続で「日本レースクイーン大賞」を受賞。現在はTBS『Gヘルスケア』に金曜レギュラーとして出演するなど、メディアでも幅広く活躍している。趣味はゲームで、ポーカーやポケモンカードに熱中しているという。
同号では、表紙企画「美女地図」に中田花奈、グラビアン魂に月花めもりが登場する。