今回は、夫に手作り弁当を渡して「夫を奪おうとする女子社員」を撃退したエピソードを紹介します。

既婚者にこんなことするなんて許せない…

「夫がたびたび職場の女子社員から手作り弁当を渡されていることを知った私。で、ある日夫がその女子社員から渡された弁当をウチに持って帰ってきたので、一口だけ食べたのですが、味付けが濃すぎて激マズでした……。激マズなだけじゃなく脂っこすぎて体にも悪そうで、こんなものを夫に押し付けるなんて、と腹が立ちました。それに既婚者って分かっててこんなことするのも許せませんよね。

そこで私はその女子社員を撃退すべく、2個弁当を作りました。そのうちの1個はその女子社員にあげるものです。『これ、妻からのお礼です』と夫に言ってもらい、渡してもらうことにしました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ ちなみにこの女性は、有名な飲食店で店長を任された経験があるほどの料理の腕前だそうで、夫には美味しくて体にいい弁当を作ってあげているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。