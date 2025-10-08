263億円の驚異的なオファーを準備か…R・マドリー、マンチェスター・Cのロドリ獲得に興味と報道
レアル・マドリーがマンチェスター・シティのスペイン代表MFロドリの獲得に興味を示しているようだ。英『デイリーエクスプレス』が伝えた。
マンチェスター・Cとスペイン代表で代えの利かない選手として存在感を示すロドリは、2024年のバロンドールを受賞。昨季は開幕直後の負傷によってシーズンをほぼ欠場したものの、負傷が癒えた今季は完全復活を誓っている。
『デイリーエクスプレス』によると、R・マドリーは29歳のロドリ獲得のために1億3000万ポンド(約263億円)という驚異的なオファーを準備している可能性があるという。
マンチェスター・Cのカルドゥーン・アル・ムバラク会長は、ロドリをエティハドに留める意思を固めているが、ジョゼップ・グアルディオラ監督が退任を決断した場合、ロドリがR・マドリー移籍に心を動かすのではないかとの懸念もあるようだ。
そのため、アル・ムバラク会長はロドリとの契約延長の交渉を開始し、R・マドリーの手から彼を遠ざけようとしている。なお、マンチェスター・Cとロドリの現行の契約は27年まで。ロドリが残りのキャリアをクラブで過ごすことと引き換えに、大幅な昇給を提示する用意があるという。
