¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷22¹æ¤ÎÆî¤Ç¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡ÊÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ë¡×¤¬È¯À¸¡ÖµÞ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡×º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡Úµ¤¾ÝÄ£È¯É½¡¡8Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¹¹¿·¡Û
ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡ÈÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡É¤¬È¯À¸
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê£·Æü¡Ë¸áÁ°£¹»þ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤Ç¡ÈÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡É¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ú²èÁü①¡Û¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ÎÀè¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Í½ÁÛ¿Þ¤ò¸«¤ë
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÏËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡Ú²èÁü②③¡Û¡£
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¡¡
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎµÜËÜÂç¶ç¸«µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö¸½ºß¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤Ë¤ÏÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ç¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¸á¸å9»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀªÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÞ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤¤ç¤¦¸á¸å£¹»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ï¡Ú²èÁü④～⑤¡Û¡Ë
±«¤ÈÉ÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
(µÜËÜÂç¶ç¸«¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î)
¡Ö±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¤Î±²¤ÏÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£½µÅÚÍËÆü¤ËÆîÀ¾½ôÅçÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¤ä¤äÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ë±è¤Ã¤ÆËÌÅì¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹¤¯ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤äÂæÉ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹âµ¤°µ¤ÏÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤Î¼å¤¤ÎÎ°è¤ò¿Ê¤ßËÌ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤ä¿ÊÏ©¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ê8Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ú²èÁü⑥～⑭¡Û¡Ë
º£¸å16Æü´Ö¡¡³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤Í½Êó
»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦ÆáÇÆ¡¡º£¸å16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡Ú²èÁü⑯～㉓¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£