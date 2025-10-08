・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．７３ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４００４．４ドル（＋２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７１７．９セント（－９０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０６．７５セント（－６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１９．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２２．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．０７（＋０．０４）

出所：MINKABU PRESS