７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．７３ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４００４．４ドル（＋２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７１７．９セント（－９０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．７５セント（－６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１９．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．００セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．０７（＋０．０４）
出所：MINKABU PRESS
