７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９１．９９ドル安の４万６６０２．９８ドルと続落した。全体相場が高値圏で推移するなか、目先の利益を確定する目的の売りが出た。米政府機関の一部閉鎖が長期化しているのも、投資家心理を下向かせたもよう。ＩＴ・ハイテク株は総じて軟調に推移した。



ナイキ＜NKE＞やキャタピラー＜CAT＞、メルク＜MRK＞が売られ、セールスフォース＜CRM＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞やフォード・モーター＜F＞が株価水準を切り下げた。一方、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞、ＩＢＭ＜IBM＞がしっかり。インターコンチネンタル・エクスチェンジ＜ICE＞が値を上げ、デル＜DELL＞やクローガー＜KR＞が買われ、エスティ・ローダー＜EL＞やフィグマ＜FIG＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は１５３．３１ポイント安の２万２７８８．３６と反落した。テスラ＜TSLA＞が下値を探り、アルファベット＜GOOGL＞やマイクロソフト＜MSFT＞が値を下げたほか、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞とラム・リサーチ＜LRCX＞が下値を探り、エア・テスト・システムズ＜AEHR＞が急落した。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が高く、ソーファイ・テクノロジーズ＜SOFI＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS