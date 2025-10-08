WOLF HOWL HARMONYが、新曲 「Marmalade」を11月21日にリリースすることが決定した。

さらに本楽曲は、10月26日より放送がスタートする、テレビ朝日×東映による新たな“ヒーロー時代劇”ドラマ『仮面の忍者 赤影』のエンディングテーマに決定した。

2024年春、テレビ朝日×東映が総力を結集して送り出した《シン・時代劇》『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』は、幕末を駆け抜けた若き新選組の青春を鮮烈に描き、多くの視聴者を魅了した。そして2025年、再び両者がタッグを組み挑むのが、伝説の忍者時代劇『仮面の忍者 赤影』。

三池崇史監督がメガホンをとり、戦国の世を舞台に《歴史ロマン×怪獣バトル》という壮大なスケールで描く新時代のヒーロー物語だ。主演は佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）だ。

エンディングテーマとなるWOLF HOWL HARMONY「Marmalade」は、

ほろ苦さと甘さが溶け合う“マーマレード”に重ねて、失敗や別れといった苦みを抱えた経験を噛みしめながらも前に進む姿を描いた楽曲。

ジャムをじっくり煮詰めるように積み重ねた日々が、やがて確かな絆や未来へとつながっていく。味覚が変わっても想いは変わらない──価値観や環境が変化しても揺るがない“想い”を信じ、甘さと苦さを抱きしめて歩み続けることの尊さを歌い上げた楽曲となっている。

『仮面の忍者 赤影』

放送日時：2025年10月26日（日）〜

毎週日曜日24時10分〜24時40分 テレビ朝日系関東ローカル 出演： 佐藤大樹 (EXILE／FANTASTICS) 木村慧人(FANTASTICS) 加藤諒 忍成修吾 柄本時生

山本千尋 本山力 細田龍之介 勝矢 元木聖也 小野塚勇人

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督・監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内 萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）

石粼宏哉（東映）、瀧島南美（東映）、坂 美佐子（OLM） 制作プロダクション：東映京都撮影所 OLM

制作：テレビ朝日 東映