ゆい小池、“ゆいちゃみ”からの改名に大満足「前向きなマインドになれた」 姉・ゆうちゃみは「姉妹かつ友達」
●改名した今年は“転機が来た年”「ゆい小池で浸透させたろと」
ゆうちゃみの妹でモデル・タレントとして活躍中のゆい小池。8月に放送されたバラエティ番組では「ゆいちゃみ」から「ゆい小池」に改名することを発表し、心機一転、新たなスタートを切った。10月11日に北九州市・西日本総合展示場新館で開催される「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(TGC北九州)に出演するゆい小池にインタビューし、TGC北九州への意気込みや改名後の心境などを聞いた。
ゆい小池
――今回のTGCへの意気込みをお聞かせください。
改名したので、出演した時に「みんな分かるかな……」という不安はあるんですけど、北九州にも「ゆい小池」を浸透できるように頑張りたいと思います。
――楽しみにしていることはありますか?
やっぱり北九州のみなさんにお会いできること。あと、ケータリングもいつも豪華でよく食べるので、「今回は何が並んでんねやろう」とすっごい楽しみです(笑)。
――TGCならではの楽しさや魅力はどんなところですか?
ファンの子たちとの距離ですね。あの距離でランウエーを歩くことがあまりないから、そこはTGCならではなのかなって。TGCはファンの子たちと触れ合う距離がすごく近いので、そこが魅力かなと思います。
――先ほど改名について触れられました。やはり今年の大きな出来事というと、改名ですか?
そうですね、今年は私の中で“転機が来た年”だと思います。
――大きな決断だったと思いますが、改めて、改名したきっかけを教えてください。
お姉ちゃん(ゆうちゃみ)と名前の区別がつかなかったので。ママに呼ばれた時も、どっちを呼んでいるのか分からないぐらいで。もともと「分かりにくいな」と思ってはいたんですけど、変えるきっかけもなく。それで『ロンハー』(『ロンドンハーツ』)に出させていただいた時に「改名したらいいやん」って言ってくださって、「確かに」と思ったので、思いっきり違う名前に変えました(笑)。
――きっかけがなかっただけで、変えたい思いは持っていたと。
そうです、だからきっかけを作っていただいて本当にありがたかったです。「ゆい小池」になってから自分の中で変わった部分もありますし。
――たとえば、どんな部分が変わりましたか?
「ゆい小池」になってからは、呼ばれてから振り向くスピードが違いますね(笑)。「ゆい小池」は1人しかいないので。自分の名前を呼ばれている感じがして、うれしいです。
――改名して約2カ月経ちますが、後悔した瞬間はありましたか?
ないです。逆に「めっちゃいいやん!」って感じです(笑)。大満足です。心機一転、頑張ろうと思いました。
――反響もかなり大きかったのでは?
そうですね。インスタやTikTokの名前も「ゆい小池」にしたので、「名前変わってる!」みたいな反響もありましたし、「めっちゃいいやん」というコメントもあって、すごくうれしかったですね。
――今後、元の名前に戻す可能性はありますか?
どうだろう……未定です。今は「ゆい小池」で浸透させたろ、と思っています。一生「ゆい小池」かもしれないですね。
●改名してマインドも強く「毎日が楽しい」 今後の抱負も語る
――大きな出来事といえば、今年はお姉さんと一緒に大阪・関西万博のスペシャルサポーターも務められました。どんな経験になりましたか?
めっちゃいい経験でした。印象的だったのは、やっぱりパビリオン! 海外に行っていないのに行った気分になれるような世界各国のパビリオンがあって、近未来が身近に感じられました。
――やはり何度も通われたのでしょうか?
めっちゃ通いました、たぶん10回ぐらい行ってます。1日では回れないぐらいの広さだから。ご飯も、日本では食べられない食べ物とかいろいろあって、すごく楽しかったです。あと、大好きなミャクミャクがいっぱいいるのが素敵(笑)。万博はもうどこに行ってもミャクミャクで、楽しいです。
――スペシャルサポーターを一緒に務められたお姉さんは、自身にとってどんな存在ですか?
姉妹かつ、友達。「家では友達、お仕事ではお姉ちゃん」って感じですね。だから、家にいる時は友達にするみたいに恋バナや相談をしたり、お仕事の話をしたりするけど、仕事となるとやっぱすごく頼もしくて、居るだけで心強い。「お姉ちゃんがおったら安心する」って気持ちがまだ抜けないですね(笑)。ほんとに頼もしいお姉ちゃんです。
――今後、挑戦したいことはありますか?
バラエティの仕事やファッション系の仕事、ドラマ……いろんなことに挑戦したいです。改名したことによってマインドも強くなったから。前向きなマインドになれたから、すごく毎日が楽しいですね。
――もともと前向きなイメージがありますが、改名してよりマインドが強くなったと。
そうですね、より強くなったって感じです。自信も持ったし、お姉ちゃんとの区別もついて「よし、1人で頑張ろう」って思えるようになったから。
――ドラマで演じてみたい役はありますか?
やっぱり関西弁の役を一度やってみたいです。自分の素が出せそうな、自分とすごく似ていてマッチできそういな役が演じられたら楽しそうやなと。でも、全然自分と違う、清楚系のキャラクターもやったことがないので演じてみたいなって思います。
――では、今後もいろいろなことに挑戦される姿が見られそうですね。
はい、ぜひ見ていただきたいです! 今はいろいろなことをちょいちょいやって、どれが自分に合うかを見つけている途中、みたいな感じで。まだ探しきれていないので、何が合うのかを探せたらいいなと思っています。
――最後に、今後の活躍を楽しみにしているファンの方にメッセージをお願いします。
改名したので、ぜひ「ゆい小池」で覚えてくださったらうれしいです。あと、今後の活動も応援してくれたらうれしいです!
■ゆい小池
2005年1月30日生まれ、大阪府出身。2022年、ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に出演し話題に。2023年4月より『egg』専属モデルに就任。バラエティでも活躍している。今年8月19日に放送された『ロンドンハーツ』内で、「ゆいちゃみ」から「ゆい小池」に改名した。
