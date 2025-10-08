三谷幸喜による新作舞台で小栗旬が主演！ 『いのこりぐみ』来年1月上演、舞台初挑戦の菊地凛子も出演へ
三谷幸喜が作・演出を務め、小栗旬が主演する新作舞台『いのこりぐみ』が、東京・IMM THEATERほかにて2026年1月から上演されることが決まった。
【写真】舞台『いのこりぐみ』菊地凛子、相島一之、平岩紙も出演！
三谷が書き下ろす新作は、登場人物が4人のみ。モンスターペアレントをテーマにしたワンシチュエーションのディスカッション劇。小栗のほか、菊地凛子、平岩紙、相島一之が出演する。
舞台となるのは小学校の教室。放課後、2人の教師が面談のために残っていた。そこにやってきたのが、ある児童の母親。度々学校にクレームを入れる、いわゆるモンスターペアレントだ。息子が担任に嫌われているから、その担任を変えてほしいと主張する。そこに当の担任教師も現れて、教師たちは母親と担任の2人から詳細を聞き取り、どうにか解決への糸口を探そうとするのだが…。
若手教師役には、三谷が手がけたNHKの大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で主役・北条義時を演じた小栗旬。小栗の演劇舞台キャリアは四半世紀以上に及ぶが、初めて三谷作・演出の舞台に挑む。
小栗は「次はぜひ三谷さんの舞台に出たいと思っていました。三谷さんは、笑いを封印した社会派作品をやると仰っていたけど、台本を読んだらしっかりコメディでした（笑）。僕は舞台で日本人の役、それも等身大の現代人をやったことがないので、それだけで楽しみ」とコメント。
そして、今回のキャスティングで最大の注目点は、舞台初挑戦となる菊地凛子。『鎌倉殿の13人』で義時の3人目の妻・のえを演じた。初めて挑む舞台のプレッシャーを感じながらも、モンスターな母親役として物語をどのように、かき回すかも見どころの1つ。
菊地は「舞台をやりたいと思ったのは、小栗さんの舞台を観劇したことがきっかけです。役者の皆さんがエネルギッシュにいきいきと生きていて、そこに映像とは違う私の知らない世界があることに気づき、新たな自分を発見できるのではないかと考えました。挑戦です！ 初舞台、温かく見守っていただけると嬉しいです」としている。
さらに、一見平凡そうな担任教師役を演じる平岩紙が、ドラマで共演歴のある菊地とどう渡り合うかも気になるところ。そしてベテランの教頭役には、三谷作品の常連ともいえる相島一之。
舞台『いのこりぐみ』は、東京・IMM THEATERにて2026年1月30日〜2月23日、新潟・りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場にて同年3月6〜8日、兵庫・兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホールにて同年3月12〜15日、愛知・穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 主ホールにて同年3月20〜22日、大阪・SKY シアターMBSにて同年3月27〜29日上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小栗 旬
次はぜひ三谷さんの舞台に出たいと思っていました。三谷さんは、笑いを封印した社会派作品をやると仰っていたけど、台本を読んだらしっかりコメディでした（笑）。僕は舞台で日本人の役、それも等身大の現代人をやったことがないので、それだけで楽しみ。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。
■菊地凛子
舞台をやりたいと思ったのは、小栗さんの舞台を観劇したことがきっかけです。役者の皆さんがエネルギッシュにいきいきと生きていて、そこに映像とは違う私の知らない世界があることに気づき、新たな自分を発見できるのではないかと考えました。挑戦です！ 初舞台、温かく見守っていただけると嬉しいです。
■平岩 紙
今回、三谷さんの会話劇に素晴らしいキャストの皆さんとじっくり向き合えることが楽しみですし、初めて当て書きしていただいたことも光栄でとても嬉しいです。皆さんと共に楽しみながら創作する余裕を持つのが目標です。
■相島一之
ワンシチュエーションで4人芝居。シンプルなだけに、俳優の力が問われる舞台、しびれますね。今、様々な問題のある教育にスポットを当てつつ、どんでん返しやミステリーの要素が加わり、めちゃくちゃ面白い！ 演劇の原点のような作品になるのではないかと予感しています。
