クルス・ベッカムの年上恋人、10歳の差を揶揄されノロケコメントで反撃
ベッカム家の三男クルス（20）と交際中の歌手ジャッキー・アポステル（29）。クルスとのおよそ10歳の年の差を揶揄され、反撃した。
【写真】家族とアナ・ウィンターの写真を投稿したヴィクトリア・ベッカム
ヴィクトリア・ベッカムの2026年春夏コレクションが、現地時間10月3日にパリ・ファッション・ウィークで発表され、ジャッキーもクルスやデヴィッド、ロメオ、ハーパーと一緒に、サポートのために会場に駆け付け、フロントロウからヴィクトリアのショーを見守った。
ヴィクトリアはコレクション発表後、インスタグラムを更新し、「心から愛してる…皆がいなければ成し遂げられなかった」とキャプションを付けて、彼らと米版VOGUEの元編集長アナ・ウィンターが並んで座る写真をシェアした。ところがこの投稿に、「なんで29歳が20歳と交際しているの。すごく変。クルスとデートしているジャッキーのことだよ」と名指しで批判するヘイターが現れたのだ。
するとジャッキーはこのコメントに対し、「だって、彼は優しいし、面白くて、頭が良くて、思いやりがあって、行動力があり、成熟していて、才能があって、誠実で、それにものすごくハンサム」と返信。堂々と惚気て、反論して見せた。
なおジャッキーは、自身のインスタグラム・ストーリーズでも、ヴィクトリアのショーの様子をシェア。また「フランスでの25時間」とキャプションを付け、パリの舞台裏を投稿し、ヴィクトリアから「とっても可愛い！」とコメントが寄せられている。
これまでの報道によると、クルスとジャッキーは、2024年6月にグラストンベリー・ミュージック・フェスティバルで初めてツーショットをキャッチされ、交際が発覚。同年10月に、クルスがインスタグラムにてジャッキーの誕生日を祝い、交際をオープンにしたそう。
引用：「Victoria Beckham」インスタグラム（＠victoriabeckham）
