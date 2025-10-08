フィリーズと地区シリーズ第2戦

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦を4-3で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場し、5打数1安打1打点。試合前にはユニークな表情を浮かべ、ファンの間で話題となっている。

ドジャースが3点奪った7回。なお1死一、二塁のチャンスで、大谷が第4打席に立った。フィリーズ3番手ストロムの2球目をとらえると、打球速度111.6マイル（約179.7キロ）であっという間に右前に到達。今シリーズ初安打で、貴重な4点目を叩き出した。

連勝で地区シリーズ突破に王手をかけたが、試合前にはユニークな表情を見せていた。

ドジャースの公式TikTokは、試合前にベンチに姿を見せる大谷の8秒の動画を投稿。歩いてきた大谷は、眉毛を「ハ」の字にして笑みを浮かべると、次の瞬間には真顔に。そしてまた笑顔になった。

日本人ファンからは様々な声が上がった。

「ほんと愛嬌あっていいよね〜大谷さん」

「表情管理凄いです！」

「なにこれ なんかクセになる」

「体は大人だけど心はイタズラ大好きな野球少年」

「面白い大谷選手らしい（笑）」

「大谷翔平君いい笑顔」

7日（日本時間8日）は試合がなく、本拠地に戻って8日（同9日）に第3戦。3連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出を目指す。



（THE ANSWER編集部）