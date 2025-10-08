エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジも在籍したことがある英国の伝説的ロックバンド・ヤードバーズの創設メンバーであったクリス・ドレヤさんが死去した。79歳だった。2012年と2013年に脳卒中を患い音楽業界から引退していたクリスさんが、9月にこの世を去っていたことを遺族が明かした。



【写真】若かりし頃のクリス・ドレヤさんとジミー・ペイジ

クリスさんはバンドでリズムギターとベースを担当した。1968年の解散時には、後にレッド・ツェッペリンとなるジミーの新バンドに誘われたが、写真家として活動するために断っていた。その後はツェッペリンのデビューアルバムのバックカバーをはじめ、ボブ・ディラン、ティナ・ターナーなどの写真撮影を担当した。



1990年代に入り、ドラムのジム・マッカーティと共にヤードバーズとしての活動を再開。引退までレコーディングやツアーを行った。



ロックの殿堂入りも果たしているクリスさんの訃報を受け、ジミーは昔の写真と共に追悼メッセージを投稿、「しばらく会っていなかったが、会っておけばよかった。クリス、安らかに眠れ」と綴っている。



