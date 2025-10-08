8日（水）北海道や日本海側で雨が降るでしょう。伊豆諸島では今夜から大荒れになる見込みです。

＜8日（水）の天気＞

低気圧が北海道に近づき日本海に前線がのびています。北海道白老町では未明に猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。北海道は朝のうちは激しい雨に注意してください。日中も北海道や前線が近づく日本海側の地域で雨が降り、ザーッと強まるところがありそうです。太平洋側の地域では晴れ間がありますが、南海上を進む台風の影響で夜は関東や東海の沿岸部で雨が降る見込みです。非常に強い勢力の台風22号は日本の南を北上中で、夜遅く〜翌朝にかけて八丈島に最も接近する見込みです。伊豆諸島では夜間の大雨となり、家屋が倒壊するほどの猛烈な風が吹くおそれがあります。日中のうちに雨や風の対策を済ませ、夜は頑丈な建物のなかで過ごすようにしてください。

●予想24時間雨量

（9日朝まで、多いところ）

伊豆諸島 200ミリ

（10日朝まで、多いところ）

伊豆諸島 200ミリ

●予想最大瞬間風速

（8日）

伊豆諸島 35メートル

（9日）

関東35メートル

伊豆諸島70メートル

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 21℃（＋3）

仙台 26℃（＋6）

新潟 25℃（-1）

東京 26℃（＋1）

名古屋 30℃（＋3）

大阪 29℃（-2）

鳥取 27℃（-2）

高知 32℃（＋1）

福岡 29℃（±0）

那覇 33℃（＋1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

9日（木）以降晴れる日が多いですが、3連休後半は新たな熱帯低気圧が近づくおそれがあります。最新の気象情報を確認してください。沖縄は10日（金）以降くもりや雨の日が多くなるでしょう。各地でまだしばらく30℃前後の暑さが続く見込みです。

■札幌〜名古屋

関東沿岸部では9日（木）午前中にかけて雨が降り、風も強まる見込みです。北日本は9日（木）から一気に寒くなりそうです。10日（金）は晴れるところが多いでしょう。12日（日）は低気圧が近づいて、北日本や北陸で雨が降る予想です。