鈴木愛理がヒロインを務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」が、2025年10月8日(水)にテレ東系でスタートする。本作は、推しが突然上司になり、推しとファンとの恋が描かれるドラマ「推しが上司になりまして」の第2弾で、前作は「全オタクの夢だ」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。

今回は、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界観で、舞台はアパレル商社。主人公・南愛衣(鈴木愛理)は、アパレル商社の社⻑秘書として働く一方で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬(八木勇征)の推し活に励み、人生を謳歌していた。そんなある日、突然社長が病に倒れ、推しの旬が舞台降板という受け⼊れ難い事態が立て続けに展開。絶望感に駆られている中、新たに社⻑に就任したのは、まさかの最推しの旬だった。

ヒロイン・南愛衣を演じる鈴木愛理に、今作への意気込みや撮影エピソード、ドラマから派生したパーソナルな質問を伺った。

――2023年10月に放送されたドラマ「推しが上司になりまして」が帰ってきましたね

「前回の『推しが上司になりまして』は、本当にたくさんの方に見ていただけた実感があって。見逃し配信などのランキングで上位に入っているのを見て、キャスト・スタッフさんみんなで喜びました。そんな反響を受けて、第2弾をやれると決まったときは本当にうれしかったですし、前回とはまた世界線が違うというところでのドキドキもあり...。『頑張らなきゃ！』と、気合が入りました」

――今回の「推しの上司」は、八木勇征さん演じるブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬。鈴木さん演じる主人公・南愛衣が勤務するアパレル商社の社長が病に倒れて、氷室が新たな社長に就任しますね

「『推し』が年下、というところが今回の一番の違いだと思います。キュンキュンの角度や、恋愛に進むときの理由が少し違うというか...。そういうのも伝わるといいなと思いながら、現場では試行錯誤を繰り返して演じています。また前回は『オタク全開！』のような、全部が顔に出ちゃうような推し方をしていました。今回は社長と秘書という関係で、2ショットも多いので、なるべく顔には出さずに、いかに心の声で暴れられるかというのを意識しています」

――鈴木さんのモノローグは、声色や口調のレパートリーが多彩ですよね。前回、こんな声も出るんだ！と驚かされました

「ありがとうございます。心の声は、撮影がある程度ひと段落したところで、映像を見ながらまとめて録っています。現場では、ここはこういうモノローグがハマるかな？というのを想像しながら表情を作っていますね」

――共演の八木さんの印象や、一緒にお芝居をした感想はいかがですか？

「元々は、世の中の皆さんと同じように『ビッグベイビー』というか。いい意味で人に甘えるのが上手な人なのかなと思っていたのですが、私が現場で至らないことがあったときにサポートする発言をしてくれます。役と同じく実年齢も私が年上ですが、年齢関係なく、困ったときは支え合いながら楽しくお芝居ができていると思います。あと今回八木さんが演じるのは、自分のファンがどんなところを好きかめちゃくちゃ理解しているタイプの『推し』で。ウィンクやキメ顔みたいなのを八木さんが乱発していて、それが出るとスタッフさんもみんな『フーッ!!』みたいな(笑)。すごく明るい現場ですね」

――もし鈴木さんが愛衣の立場だったら、どうすると思いますか？

「『推し』の社長秘書として頑張ることができるということ自体、大した度胸だと思います。私は絶対に無理！ 噛み噛みになるし、大汗だし、仕事にならないです(笑)。なので、自分をちゃんと律して仕事をちゃんとやる愛衣ちゃんはすごいなって。さすが社長秘書になっただけあるなと感心しながら演じています」

――では「推し」がどんなシチュエーションで現れたらうれしいですか？

「えー！ 私もわりとオタク気質な部分がありますが、推しとは極力距離を保ちたいタイプで。実生活では、そもそも目の前に現れてほしくないかもしれないです(笑)。夢のように尊い存在であればあるほど推せるので。推しと恋愛とかも、恐縮しちゃいます(笑)」

――多忙な撮影期間かと思いますが、鈴木さんの中で明日への活力となる『推し』があれば教えてください

「やっぱり、温かいご飯ですかね。最近も何回か焼肉に行きました。お腹が空いたときはとにかくお肉！ パワーがつきます。食の話つながりで言うと、今は梅干しを好きになることも目標。去年、トマトジュースが飲めるようになりました！ リコピンを摂取して肌をキレイにしたいって気合で飲んだら成功しました。人は変われます(笑)。梅干しは疲労回復にいいとも聞いたので、今は現場に持参してお弁当と一緒に食べたりしています」

――お芝居、歌、バラエティ...と、多岐に渡って活躍中の鈴木さん。2025年の充実度はいかがでしょうか

「2025年は、上半期が音楽活動で下半期がお芝居という感じで動いていて。ファンの皆さんへのメッセージや伝えたい愛というのは、上半期に全力で届けられたのではないかと思います。下半期になかなかライブがないのは私自身もつらいですが、ドラマの主題歌とかいろんな作品を通して音楽も伝えられたらと思いますし、制作自体はコツコツとずっと続けていて。自分の思いや感覚を、またアウトプットできたらいいなと思いますね。私、鈴木愛理の心が健康でいるためにそれがすごく必要なことだと感じるので、ドラマ中はなかなか難しいですが、やれる時間を見つけて制作しています」

