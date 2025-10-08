潮田玲子、元Jリーガーのイケメン夫と13周年の結婚記念日を祝福「美男美女カップル、お似合い」「素敵です」
元バドミントン日本代表の潮田玲子さんは10月7日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫と“13周年”の結婚記念日を迎えたことを報告しました。
【写真＆動画】結婚記念日を迎えた潮田玲子＆イケメン夫
コメントでは「結婚記念日＆お誕生日おめでとうございます」「素敵なカップル」「微笑ましいですよぉ〜」「アスリートどうし素敵です」「いつまでも幸せになってくださいね」「美男美女カップル、お似合い」「暖かい」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「おめでとうございます」潮田さんは「時差投稿になってしまいますが先日誕生日と13周年の結婚記念日を迎えました」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。夫で元プロサッカー選手の増嶋竜也さんとのツーショットや、おいしそうな料理を公開しました。「当日は久しぶりに夫とdinnerに出かけて美味しいものを頂いてきました 出会った頃はお互い２０代だったのに、老けたねーなんて笑いながら子供のこと、仕事のことこれからのことなどたまにはゆっくり話すのは本当にいい時間でした」と、ほほ笑ましいエピソードも披露しています。
「息子が10歳に」9月30日には「息子が10歳に 赤ちゃんの頃から見返すとほんとに尊い」とつづり、バースデーケーキを前にした息子の姿を公開していた潮田さん。顔を寄せて抱き付く様子もあり、家族の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
