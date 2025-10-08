『ターミネーター2』エンドスケルトンが合金使用で初フィギュア化 ─ 金属骨格剥き出し、ズッシリ手応え
ホットトイズの「ムービー・マスターピース DIECAST」シリーズより、映画『ターミネーター2』エンドスケルトン（バトルダメージ）が発表された。ボディに合金を使用した「DIECAST」シリーズとしては初の立体化となる。Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved.
全高約32cm、25箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。「合金」を使用することで、メカニカルなキャラクターのさらなる忠実度を目指した本アイテムは、従来のムービー・マスターピース同様の可動域を有しながらも、本来の装甲が持つ質感や、劇中さながらのズッシリと手応えを感じる重厚さを再現している。
金属骨格が剥き出しになった、電気メッキ仕上げによるメタリックなボディは、新規で開発。付着した傷や汚れを表現するため、業界トップクラスの塗装技術によるウェザリングが施されている。Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved. Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved.
ヘッドは眼球が赤く光るライトアップ機能を搭載。また、差し替え用の胸、左上腕、右腿パーツが付属し、より深い傷を負ったバトルダメージ仕様に変更可能だ。Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved.
武器として、2丁のプラズマ・ライフルが付属。差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまな戦闘シーンを演出できる。台座は、人類の頭蓋骨などが造形されたジオラマ仕様となっている。Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved. Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved. Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A. All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved.
2026年11月発売予定。60,000円（税込）／トイサピエンス予約価格：54,000円（税込）。