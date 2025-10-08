元AKB48「板野友美」、愛車の“600万円超え”「高級外車」を披露！ 「車似合いすぎ」声もある「SUV」どんなクルマ？
板野友美、新車「レンジローバー イヴォーク」を披露
板野友美さんが自身のYouTubeチャンネルを2025年9月11日に更新。新たに購入したという愛車を公開しました。
どのようなクルマなのでしょうか。
【動画】超カッコイイ！ 「板野友美」×「高級SUV」の姿を動画で見る！
動画冒頭ではさっそく「なんとこの度私、新車を買いました」と報告。
動画には、イギリスのSUVメーカー「ランドローバー」が展開する「レンジローバー イヴォーク」が映ります。
イヴォークは、2012年に登場したコンパクトSUV。 行モデルは2019年発売の2代目で、2023年には内外装の刷新を含む大規模なマイナーチェンジが行われました。
2025年3月には2026年モデルが発表され、新グレードも加わっています。
同車はレンジローバーシリーズのエントリーモデルで、全長4380mm×全幅1905mm×全高1650mmとコンパクトなサイズ感が特徴。日本の道路事情にも適した取り回しの良さが魅力です。
パワートレインはディーゼル車とガソリン車、PHEV車の3種類を用意し、駆動方式は全車4WDとなっています。
なお、車両価格（消費税込み）は、エントリーグレードでは661万円から、上級グレードでは916万円からと案内されています。
板野さんが選んだのは、ブラックのボディカラーにマットブラックのホイールを組み合わせたシックな仕様。
内装は、「ブラックにするか迷った」と語りながらも、汚れの目立ちにくさや実用性を考慮してグレーホワイトを選択したと明かしています。
途中、駐車場に停めた愛車を映す場面もあり「タイヤもブラックマットのホイールでーす」とこだわりのポイントも紹介していました。
動画後半では、元NGT48メンバーで、板野さんがプロデュースするアイドル「RoLuANGEL」のマネージャーの佐藤杏樹さんとともにドライブする様子も公開。
江の島や鶴岡八幡宮を巡る様子が収められており、板野さん自身が運転する姿も印象的でした。
※ ※ ※
SNSやコメント欄では「新車めっちゃかっこいい」「車似合いすぎ」「ともちんが運転してるのが素敵」といった声が続々。また「ともちん、日本の経済回してる」「憧れのライフスタイル」といった反応も寄せられています。
板野さんの新車紹介動画は、愛車へのこだわりと洗練されたライフスタイルが垣間見える内容となっており、多くの共感と憧れを呼んでいます。