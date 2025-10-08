¶ÄÅ·¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÌÑÁÛ·à¡õ¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¡Ö¤ª¾Ð¤¤Á´³«¡×¡ÖBKÌ¾ÊªÌÑÁÛ·à¡×¡Ö¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè8ÏÃ¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÉÏË³Ã¦½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÄ©¤à¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢Ãç¿Í¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¸µ»ÎÂ²¤Î¾¦¿Í¡¦ÃæÂ¼¼éÆ»¡Ê¼ò°æÂçÀ®¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¡£2¿Í¤Ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£µ¢Âð¸å¡¢Í¼¿©¤Î¾ì¤Ç´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤ë¾¾Ìî²È°ìÆ±¡£¤½¤·¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡£¥È¥¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤È´ª±¦±ÒÌç¤ÎÉð»Î¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Â¨¹ï¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥¤ä»ÊÇ·²ð¤é¤ÏÑ£¤È¥¿¥¨¤é¤Ë¤ï¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥È¥¤À¤±¤¬Ñ£¤È¥¿¥¨¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸«¹ç¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¡ÖÌÑÁÛ·à¾ì¡×¤ä¡¢¡Ö¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¡×¤Ê¤ÉÄ«¥É¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡É¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÉã¤ÈÁÄÉã¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¯¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÆâ¥³¥ó¥È¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¡ØÎÉ¤¡£¾®Æ¦Àö¤¤¤Ë¤Ï»÷¤Á¤ç¤é¤ó¤±¤ÉÎÉ¤¡£¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÂæ»ì¤ò»×¤¤ÉÕ¤¯¤Î¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥®¥é¤µ¤ó¡¢Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É½ÐÀ¤¤·¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤ª¾Ð¤¤Á´³«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¸¤ß½Á¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤è¤¡ª¾®Æ¦Àö¤¤¤Ë¤Ï»÷¤Á¤ç¤é¤ó¤±¤Éw¡×¡ÖÇØ·Ê¤¬¥Á¡¼¥×¤¹¤®¤ëÌÑÁÛ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖBKÌ¾ÊªÌÑÁÛ·àw¡×¡ÖÍ½¹ð¤Î±ÇÁü¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÌÑÁÛ¥Ñ¡¼¥È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡¡ÎÉ¤¡¡À¨¤¤¤Ê°ì½Ö¤Ç¤³¤ÎÆó¿Íw¡×¡Ö¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¦¡Á¡×¡Ö¾éÃÌ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¾éÃÌ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¤Íw¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤«¡ª¡×¡ÖÃæÂ¼ÍÍ¡Ä¤Þ¤¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¤Ê¡×¡Ö¤À¤è¤Í¡¼¡¡¤ª¤È¤ó¤È¤ª¤¸¤¤¤Î¤»¤¤¤À¤í¡×¡Ö¿Í¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤óÉð»Î¡¢¤È¤Ï¡©w¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥°¥µ¥Ã¤È¡Ä¡¢Á´¤¯Íè¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤Î¤½¤Î´é¤Ç¾éÃÌ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¾éÃÌ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤¤ó¤èw¡×¡Ö¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ï¡Á¤óÌÀÆü¤Ë¤ªÍÂ¤±¤«¡Á¡Á¡ª¡×¡Öº£Æü¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÄ«¥É¥é¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£