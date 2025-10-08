高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第9回が10月9日に放送予定です。

【写真】雨清水夫妻はトキに嫁入りを勧めるが…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月9日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキのお見合いは、司之介（岡部たかしさん）と勘右衛門（小日向文世さん）のせいで、破談になってしまう。

仲人の雨清水傳（堤真一さん）とタエ（北川景子さん）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。

果たしてトキは嫁入りを受け入れるのか？そして、トキに二度目のお見合いのチャンスが訪れる。

そこで、鳥取藩の元士族の長男・山根銀二郎（寛一郎さん）と出会う。