米女子は秋のアジアシリーズへ 日本勢は畑岡奈紗ら6人が出場 スタート時間は？
＜ビュイックLPGA上海 事前情報◇6日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、今週から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦する秋のアジアシリーズが始まる。第1戦の中国戦には、畑岡奈紗、勝みなみ、竹田麗央、山下美夢有、吉田優利、馬場咲希が参戦する。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
〈写真〉勝みなみが曲がらない秘密は「オタ芸シャドー」！？
アジアシリーズへの出場権は「クローガー・クイーンシティ選手権」終了時点のCMEポイントランキング（以下、CME）を基に決定されている。日本勢で先陣を切るのは、日本時間午前9時00分に1番からスタートするCME39位の畑岡で、アルピチャヤ・ユボル（タイ）と2サムで回る。その後、前戦の「ロッテ選手権」で優勝争いの末に、惜しくも3位で終えたCME27位の勝が同9時22分に初日を迎える。同4位の竹田は、チャン・ウェイウェイ（中国）とツアー通算4勝のジェニファー・カプチョ（米国）とのグルーピング。同3位の山下はリリア・ヴ（米国）、リウ・ユ（中国）との組み合わせになった。同69位の馬場はイン・シアオウェン（中国）、アリセン・コープス（米国）と同組、同73位の吉田はパティ・タバタナキト（タイ）とのペアリングでティオフを迎える。なお、同8位の岩井明愛、同12位の岩井千怜、同22位の古江彩佳、同104位で出場権を得られずウェイティングとなった渋野日向子は、同週に行われる日本ツアー「スタンレーレディスホンダ」にエントリーしている。大会は予選カットがなく、72ホールのストロークプレーでの戦い。賞金総額は220万ドルとなっている。【日本勢スタート時間】1H畑岡奈紗 午前9時00分勝みなみ 午前9時22分竹田麗央 午前10時50分山下美夢有 午前11時01分10H吉田優利 午前9時00分 馬場咲希 午前10時39分
