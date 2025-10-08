まさに救世主！佐々木朗希 9回二死1・3塁 サヨナラの絶体絶命のピンチをわずか2球で締めた！



＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）が、ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第2戦で劇的な救援を見せ、チームの勝利に貢献した。

ドジャースは4対3でフィラデルフィア・フィリーズに勝利し、シリーズ2勝0敗としてリーグ優勝決定シリーズ（LCS）に王手をかけた。

9回、1点リードの二死1・3塁という絶体絶命の場面でマウンドに上がった佐々木。打者ターナーに対し、わずか2球でセカンドゴロに打ち取り、勝利を決定づけた。この登板で2セーブ目を挙げ、チームのサヨナラ負けの大ピンチを見事に救った。

試合前から佐々木は入念な準備を行っていた。試合開始5時間以上前にはグラウンドに登場し、ボールとマットを使ったストレッチで約40分間体をほぐした後、一度クラブハウスに戻る。その後、ブルペンに再登場しキャッチボールや投球練習で肩を温め、登板に備えた。

試合は序盤からスネル（ドジャース）とルサルド（フィリーズ）の好投で0対0の投手戦。

均衡が破れた7回には、ドジャース打線が一挙4点を奪ったが、終盤に1点を失い迎えた9回にはトライネンが2失点。再び1点差に詰め寄られ、チームにとって絶体絶命の場面となった。

ここで登板した佐々木投手は、落ち着いた投球で瞬く間にアウトを奪い、最後の勝利をチームに届けた。

登板後、監督やチームメイトからは称賛の声が上がった。

佐々木投手は、わずか1/3イニングの登板ながら、わずか2球で無失点に抑える完璧な投球を披露。シリーズ2勝目を挙げたドジャースは、リーグ優勝決定シリーズ進出に向けて王手をかけた。

