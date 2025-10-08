日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3036（-20.0 -0.65%）
ホンダ 1607（+10 +0.63%）
三菱ＵＦＪ 2306（+12.5 +0.55%）
みずほＦＧ 4823（+69 +1.45%）
三井住友ＦＧ 4071（+18 +0.44%）
東京海上 6225（+49 +0.79%）
ＮＴＴ 156（+0.9 +0.58%）
ＫＤＤＩ 2385（-11.5 -0.48%）
ソフトバンク 216（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 8497（+63 +0.75%）
三菱商 3577（+22 +0.62%）
三井物 3718（+21 +0.57%）
武田 4393（+32 +0.73%）
第一三共 4019（+18 +0.45%）
信越化 5189（-16 -0.31%）
日立 4490（+17 +0.38%）
ソニーＧ 4518（+21 +0.47%）
三菱電 4026（+31 +0.78%）
ダイキン 17834（-36 -0.20%）
三菱重 4098（+16 +0.39%）
村田製 2868（+0.5 +0.02%）
東エレク 29719（-371 -1.23%）
ＨＯＹＡ 22634（+79 +0.35%）
ＪＴ 4879（+2 +0.04%）
セブン＆アイ 1984（+16.5 +0.84%）
ファストリ 46984（-116 -0.25%）
リクルート 7884（-9 -0.11%）
任天堂 12882（-68 -0.53%）
ソフトバンクＧ 20895（-135 -0.64%）
キーエンス（普通株） 61212（+1002 +1.66%）
