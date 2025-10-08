日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3036（-20.0　-0.65%）
ホンダ　1607（+10　+0.63%）
三菱ＵＦＪ　2306（+12.5　+0.55%）
みずほＦＧ　4823（+69　+1.45%）
三井住友ＦＧ　4071（+18　+0.44%）
東京海上　6225（+49　+0.79%）
ＮＴＴ　156（+0.9　+0.58%）
ＫＤＤＩ　2385（-11.5　-0.48%）
ソフトバンク　216（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　8497（+63　+0.75%）
三菱商　3577（+22　+0.62%）
三井物　3718（+21　+0.57%）
武田　4393（+32　+0.73%）
第一三共　4019（+18　+0.45%）
信越化　5189（-16　-0.31%）
日立　4490（+17　+0.38%）
ソニーＧ　4518（+21　+0.47%）
三菱電　4026（+31　+0.78%）
ダイキン　17834（-36　-0.20%）
三菱重　4098（+16　+0.39%）
村田製　2868（+0.5　+0.02%）
東エレク　29719（-371　-1.23%）
ＨＯＹＡ　22634（+79　+0.35%）
ＪＴ　4879（+2　+0.04%）
セブン＆アイ　1984（+16.5　+0.84%）
ファストリ　46984（-116　-0.25%）
リクルート　7884（-9　-0.11%）
任天堂　12882（-68　-0.53%）
ソフトバンクＧ　20895（-135　-0.64%）
キーエンス（普通株）　61212（+1002　+1.66%）