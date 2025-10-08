人気脚本家の三谷幸喜さんが書き下ろした新作舞台「いのこりぐみ」が、2026年に上演されることが決定しました。



【写真を見る】【 三谷幸喜 】新作舞台 「いのこりぐみ」 2026年1月上演決定 主演：小栗旬「台本を読んだらしっかりコメディでした（笑）」



舞台「いのこりぐみ」は、小学校の教室を舞台に、モンスターペアレントをテーマにしたディスカッション劇。放課後、二人の教師が面談のために残っているところに、ある児童の母親がやってきます。その母親は、度々学校にクレームを⼊れる、いわゆるモンスターペアレントで、「息子が担任に嫌われているから、担任を変えてほしい」と主張。そこに当の担任教師も現れ、解決への糸口を探していくというストーリー。







登場⼈物は 4 ⼈のみ。主役の若⼿教師役に⼩栗旬さん。モンスターな⺟親役に、舞台初挑戦となる菊地凛⼦さん。三谷幸喜さんが脚本を手がけた大河ドラマ『鎌倉殿の 13 ⼈』で共演した2人が、三谷幸喜 作・演出の舞台に挑みます。

他に、一見平凡そうな担任教師役に平岩紙さん。ベテランの教頭役には三谷作品の常連ともいえる相島一之さんが起用されています。





小栗旬さんは「次はぜひ三谷さんの舞台に出たいと思っていました。三谷さんは、笑いを封印した社会派作品をやると仰っていたけど、台本を読んだらしっかりコメディでした(笑)」とコメント。





菊地凛子さんは「挑戦です！初舞台、温かく見守っていただけると嬉しいです」とコメントしています。

舞台「いのこりぐみ」東京公演は2026年1月30日から2月23日まで、東京ドームシティのIMM THEATERで行われます。その後、新潟、兵庫、愛知、大阪でも公演が予定されています。

【担当：芸能情報ステーション】