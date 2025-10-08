¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÌÀ¼£½é´üŽ¢¥¦¥µ¥®¥Ö¡¼¥àŽ£¤Ê¤¼µ¯¤¤¿
¡Ê¼Ì¿¿¡§½»µÈ ½¨¸ø / PIXTA¡Ë
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ã¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÇÍÄ¾¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢40ºÐ¤Î¤È¤¡£ÍâÇ¯¤Ë¾®Àô¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¡¢46ºÐ¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£¾®ÀôÈ¬±À¤È¤·¤ÆÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤Ê¤É¤Î¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØÂç´ïÈÕÀ®ÎóÅÁ¡¡ÃÙºé¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Ëë¿Ã¤¿¤Á
¡ÖÉã¤Ë¤ÏÉã¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤È¤é¤ó¤Î¤¸¤ã¤±¡ª¡×
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î½é²ó¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥¤¬³Ø¹»¤Ç¡ÖÆ¯¤±¡ª¡×¡ÖÆ¯¤±¡ª¡×¤È¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤«¤é¤Ï¤ä¤·¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤Î½é´ü¡¢Éð»Î¤ÎÀ¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éð»Î³¬µé¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë×Íî¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤¬»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÙèÙé¤·¤Æ¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÜ³Ð¤á¤¿Éð»Î¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËë¿Ã¤À¡£
¹¾¸Í¾ë¤¬Ìµ·ì³«¾ë¤µ¤ì¡¢ÆÁÀî·Ä´î¤¬¹¾¸Í¤Ë±£µï¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄ°ÂµµÇ·½õ¡¢¸å¤ÎÆÁÀî²ÈÃ£¤¬¡¢ÆÁÀî½¡²È¤Î²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
²ÈÃ£¤¬½ÙÉÜÈÍ¼ç¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÎÎÃÏ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î1¤Î70ËüÀÐ¡£Ìó3Ëü3400¿Í¤Ë¤â¾å¤ë´úËÜ¤ä¸æ²È¿Í¤Ê¤ÉËë¿Ã¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä«¿Ã¤È¤·¤Æ¿·À¯ÉÜ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼Ô¤Ï¤à¤·¤í¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ç²È¤È¤È¤â¤Ë½Ù²Ï¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£¿·À¯ÉÜ¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤ê¤È¤Æ¡¢½ÙÉÜÈÍ¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¡£ÈÍ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ÈÉð»Î¿ÈÊ¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢µ¢ÇÀ¤äµ¢¾¦¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÀ¶È¤ä¾¦¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¼Ô¤¬600¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¾¦Çä¤Î´ðËÜ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éð»Î¤¿¤Á¤Î¶ìÆñ
µìËë¿Ã¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¾¦Çä¤Ï¡¢¼ò²°¡¢ÊÆ²°¡¢¸ÅÃå²°¡¢¾®´ÖÊª²°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½ÁÊ´²°¡¢ÃÄ»Ò²°¡¢Ãº¿Å²°¡¢¸ÅÆ»¶ñ²°¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÇ¿Í±·¡×¤È¤¤¤¦Íî¸ì¤Î±éÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Éð»Î¤¬±·²°¤ò³«¤¤¤Æ°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÏÃ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÉð»Î¤¬±·²°¤ÎÁ°¤Ë»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½ÁÊ´²°¤Ç¡¢Ìø²È¾®»°¼£¤¬±é¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍýÍ³¤òÉð»Î¤Ë¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤«¾¦Çä¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¼Â¤Ï¡¢½ÁÊ´²°¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£±ü¤¬¤Ê¡¢½ÁÊ´¤Îº½Åü¤Î³¥½Á¤ÎÈ´¤Êý¤¯¤é¤¤¤Ï¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤ë¤·¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Þ¤¿¡¢½ÁÊ´¤¬¹¥¤¤À¡£¾î¤â¤Þ¤¿½ÁÊ´¤¬¹¥¤¤À¡£¤ï¤·¤â½ÁÊ´¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ê¡×
¤½¤ì¤¸¤ã¤¢²ÈÃæ¤Ç¿©¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Íî¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤â¡¢¿È¶á¤Ç¡¢¼êÃ»¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¾¦Çä¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤Éð»Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÀÜµÒ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥«ÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤«¤é¸µÉð»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÏÃ¤»¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÀÜµÒ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¦Çä¤Î´ðËÜ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëµìËë¿Ã¤Ïµí¹þ¿À³ÚºäÊÕ¤ê¤Ç¡¢½ÁÊ´²°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤à¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Î¾¦Çä¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÌÙ¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¤È¼ç¿Í¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìß¤äÊÆ¤Ê¤É¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÎÈñÍÑ¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢°û¿©Êª¤äÊª¤ÎÇäÇã¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¶âÍ»¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿Éð»Î¤â¤¤¤¿¡£ÄÍ¸¶½Â³Á±à¤È¤¤¤¦¾®Àâ²È¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶âÂß¤·¤ò»Ï¤á¤¿Éð»Î¤ÎºÊ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄÍ¸¶¤µ¤ó¡¢¾¦Çä¤Ï¶â¤òÂß¤¹¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¶âÂß¤·¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£³ä¤Î¤¤¤¤Íø¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼ê·ø¤¤¾ÚÊ¸¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËËèÆü¤¤¤í¤ó¤ÊÉÊÊª¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é²Û»Ò¤Ë¼ò¤Ë·ÜÍñ¤Ë³ïÀá¤Ëµû¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤Û¤ó¤È¤¤¤¤¾¦Çä¡ª¡×
¤³¤ÎÉð»Î¤ÎºÊ¤Ï¡¢¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¿Í¤«¤é¡¢º½Åü¡¢¼ò¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤ëÆü¡¹¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÂß¤·¤¿¶â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¶â¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¶âÍø¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£ÅöÁ³¡¢¾¦Çä¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
µìËë¿Ã¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î³°ËÙ±è¤¤¤Ë¤¢¤¿¤ë»ÍÃ«Âç²£Ä®¡¢ÀÖºäÎ¯ÃÓ¡¢»Ô¥öÃ«¡¢¿À³Úºä²¼¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÖ»ú¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤ÏºâÀ¯Æñ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»ÎÂ²¤ÎÅÚÃÏ¡¦ÊðÏ½¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¾¦Çä¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤ò¿Þ¤é¤»¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»ÎÂ²¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢Ëë¿Ã¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔ¤ò¶µ·±¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ÎÂ²¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î»ÅÊý¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ææ¤¹¤®¤ë¶õÁ°Àä¸å¤Î¡Ö¥¦¥µ¥®¥Ö¡¼¥à¡×
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè2²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥¤¬Éã¤«¤é¡Ö¥Ô¥ç¡¼¥ó¡ª¡×¤È¡¢¥¦¥µ¥®¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌÀ¼£½é´ü¤Ë¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡Ö¥¦¥µ¥®¥Ö¡¼¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÌÀ¼£4Ç¯¤Ë¡Ö¹Ä¼¼¤Ç¤Ï1Æü2²óµíÆý¤ò°û¤à¡×¤È¿·Ê¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢µíÆý¤ÎÂ¸ºß¤¬°ìµ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ê¸ÌÀ³«²½¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ²¤ÊÆ¤Ë¸«½¬¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤À¤±¤Ë¡¢µíÆý¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿µíÆý¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿©¤¤¤Ö¤Á¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÎÂ²¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¾¤Ã¤ÆËÒ¾ì·Ð±Ä¤Ë»²Æþ¤·¡¢¹¾¸Í¤Î³Æ½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éð²ÈÃÏ¤¬¡¢ËÒ¾ì¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ä»ÎÂ²¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤«µí¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ô¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÎÂ²¤Ï¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¦¥µ¥®¤Î»ô°é¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï²°Éß¤ä²ÈºâÆ»¶ñ¤òÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥µ¥®¤Î»ô°é¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¼Ô¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥µ¥®¤ò»ô°é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èé¤äÆù¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¤·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢À¿¤Ë¥Ö¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡£
¥¦¥µ¥®¥Ö¡¼¥à¤ÏÌÀ¼£4Ç¯¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï1±©600±ß¤È¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¹âÆ¡£Åö»þ¤Ï1±ß¤Ç¥³¥á¤ò30¥¥íÇã¤¨¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¥¦¥µ¥®¤Ë¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¥¦¥µ¥®¤ÎÇäÇã¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤ÈÅêµ¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥µ¥®¤ÎÇäÇã¤Ï»Ô°æ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥¦¥µ¥®¤ò³Á¿§¤ËÀ÷¤á¤ÆÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔÆÏ¤¼Ô¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤ÎÈÃÅÀ¤Î¡Ö¹õ¹¹¼Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤Ï¡¢³Á¿§¤Î¥¦¥µ¥®¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¡¼¥à½ªßá¤Î¤¤Ã¤«¤±
ÌÀ¼£6Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥µ¥®¤ÎÇäÇã¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢Ì¼¤òÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¥¦¥µ¥®¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Î¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥à¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£²áÇ®¤¹¤ë¥Ö¡¼¥à¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÉÜ¤ÏÌÀ¼£6Ç¯¡¢»ô°é¤¹¤ë¥¦¥µ¥®1±©¤¢¤¿¤ê·î1±ß¤ÎÀÇ¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¦¥µ¥®¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÂçË½Íî¤¹¤ë¡£
¡Ø¿·Ê¹»¨»ï¡Ù¤È¤¤¤¦¿·Ê¹¤Ï¡ÖÅÆ¡¢Ä·¤Í¤¹¤®¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¡¢²ÝÀÇ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾²¤Î²¼¤Ë±£¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÈ³¶â¤È¤¤¤¦¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ï´°Á´¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥¦¥µ¥®¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¼ÙËâ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õ¤ÃÏ¤äÅÚ¼ê¤Ë¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤¬¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ô¥ó¥È¤Î³°¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î¥¦¥µ¥®¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ç¤ÏÉð»Î¤ÎÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤¬ÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢°ð³À²È¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤Ï³Ø¶ÈÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢11ºÐ¤Ç¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¾®ÀôÀá»ÒÃø¡¢¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´Æ½¤¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë
¾®ÀôËÞÃø¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë
NHK½ÐÈÇÊÔ¡Ø¥É¥é¥Þ¿ÍÊªÅÁ ¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä:¡Ö²øÃÌ¡×¤¬·ë¤ó¤À±¿Ì¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë
Ý¯ÄíÍ³µª»ÒÃø¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¥Ï¡¼¥ó¤¬°¦¤·¤¿ºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë
¶½ÄÅÍ×ÊÔ¡ØÌÀ¼£³«²½´üÊ¸³Ø½¸¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë
ÅÌÚÀ¶ÊýÃø¡¢»³ÅÄÈ¥ÊÔ¡Ø¿ïÉ®½¸ ÌÀ¼£¤ÎÅìµþ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë
¡Ê¿¿»³ ÃÎ¹¬ ¡§ Ãø½Ò²È¡Ë