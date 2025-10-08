ディズニーのヴィランズが主役のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン」で盛り上がろう！
東京ディズニーランド(R)では、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を2025年10月31日(金)まで開催中。目玉は、“ヴィランズが主催する、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティー”をテーマとしたパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」だ。
【写真】仮装でも盛り上がっている東京ディズニーランド！
「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”」(公演時間：約45分／1日1回)は、エネルギーに満ちあふれたパレード。最初に、ディズニー映画『プリンセスと魔法のキス』に登場するヴィランズ“ドクター・ファシリエ”が登場し、パーティー会場の入り口をイメージしたフロートで、ゲストを魅惑的なハロウィーンパーティーへと誘う。
そしてパレードが停止し、パーティーが始まると、ヴィランズたちに招かれたミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとゲストは、刺激的な音楽に合わせてダンス！会場のボルテージが次第に高まっていくと、フロートから迫力ある炎やスモークが空へ炸裂し、エネルギッシュにフィナーレを迎える。
ちなみに、「ディズニー・ハロウィーン」の開催期間中は、パークのデコレーションも見どころがいっぱい！ワールドバザールのメインストリートでは、妖しげな“茨”があしらわれたり、ミッキーマウスをイメージしたカボチャのフォトスポットが設置されたりしている。また、シンデレラ城周辺にはヴィランズが描かれたバナーが掲げられ、ヴィランズをイメージしたゴーストたちがハロウィーンを楽しんでいる様子を表現したデコレーションも登場している。
ほかには、エントランスのミッキー花壇がハロウィーン仕様になっていたり、トゥーンタウンにユーモアあふれるデコレーションが施されていたり。ファンタジーランドの「ホーンテッドマンション」でも、ショーの内容を変更して、映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」(※2026年1月12日(祝)まで)を実施しているので、こちらもぜひチェックして。
取材・文=平井あゆみ
※炎やスモークの演出は一部のエリアで実施される。エンターテインメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
【写真】仮装でも盛り上がっている東京ディズニーランド！
そしてパレードが停止し、パーティーが始まると、ヴィランズたちに招かれたミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとゲストは、刺激的な音楽に合わせてダンス！会場のボルテージが次第に高まっていくと、フロートから迫力ある炎やスモークが空へ炸裂し、エネルギッシュにフィナーレを迎える。
ちなみに、「ディズニー・ハロウィーン」の開催期間中は、パークのデコレーションも見どころがいっぱい！ワールドバザールのメインストリートでは、妖しげな“茨”があしらわれたり、ミッキーマウスをイメージしたカボチャのフォトスポットが設置されたりしている。また、シンデレラ城周辺にはヴィランズが描かれたバナーが掲げられ、ヴィランズをイメージしたゴーストたちがハロウィーンを楽しんでいる様子を表現したデコレーションも登場している。
ほかには、エントランスのミッキー花壇がハロウィーン仕様になっていたり、トゥーンタウンにユーモアあふれるデコレーションが施されていたり。ファンタジーランドの「ホーンテッドマンション」でも、ショーの内容を変更して、映画『ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたスペシャルプログラム「ホーンテッドマンション“ホリデーナイトメアー”」(※2026年1月12日(祝)まで)を実施しているので、こちらもぜひチェックして。
取材・文=平井あゆみ
※炎やスモークの演出は一部のエリアで実施される。エンターテインメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合あり。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney