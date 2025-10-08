中島健人の台湾公演で「日本人ファンが公文書偽造」　STARTO社は注意喚起＆”本人確認”を強化

日本人来場者が現地警察に連行される事件が

９月25日、STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式X（旧ツイッター）アカウントが「ファンの皆さまへのご注意とお願い」と題した文章を公開。同14日に台湾・台北で行われた中島健人（31）の公演において、日本人来場者を巡るトラブルが起きていたことを公表した。この影響か、日本で開催されたSTARTO社所属アイドルの単独コンサートでは、入場時の“本人確認”が厳しくなっていたという。

STARTO社の発表によると、問題となったのは14日の『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』（Zepp New Taipei）公演。日本人来場者が偽造した現地の公的書類（居留証）を所持していたことがわかり、現地警察に連行されたという。

さらに、「公文書を偽造する行為は、各国・地域の刑罰法規により処罰対象とされている重大な犯罪行為です。本件は台湾の法律に基づき罪に問われており、現地報道でも大きく取り上げられました」と、現状を伝えた。

こうした違法行為は「タレントやファン全体に深い失望を与えるだけでなく、行為者本人の人生に取り返しのつかない深刻な影響を及ぼします」と、忠告。「国際的な信用問題にまで発展」する可能性もあると、事態の重さを強調した。

その上で、ファンに対しては「公演チケットの購入や公演会場への入場は、必ず正規の方法をご利用ください」「公演等の会場には本人確認証明書の携行をお願いいたします」などと、呼びかけている。

「実はこの話題に関しては、公演日の14日夜の時点で一部のSTARTOファンの間で騒ぎになっていたんです。Xにて、『中島健人の台湾公演で黒服に連行された日本人がいた』とのポストが上がり、当該人物の身分証が偽造だったため警察が外で待機している……といった情報も書かれていました。

テキスト共有アプリ・Threadsには、女性が黒い服を着たスタッフに公的書類か、チケットか何かを確認されている場面の動画も上がっています。現場の異様な空気を察知し、居合わせたファンが撮影したのでしょう」（芸能ライター）

これらの状況はXで拡散されていたが、事務所サイドが正式に注意喚起をしたことで、同社の姿勢を支持する声が上がっている。また、

〈これを機にSTARTOのコンサートは本人確認を徹底したほうがいい〉

〈もう全公演で本人確認をしたらいい。難しいとは思うけど、それをやらないと、いつまで経っても不正入場はなくならない〉

〈『これまで取り締まってこなかった事務所が悪い』みたいなことを言ってる人がいるけど、普通に引く。どう考えてもルールを守らない厄介なファンが一番悪い〉

など、さまざまな意見が寄せられていた。

過去には、運転免許証の偽造騒動も…

「一方、海外公演での問題を受けてなのかは不明ですが、９月20日〜21日に広島で行われた『なにわ男子』のコンサート会場では、厳戒態勢を敷いていたようです。

Xに『広島、めっちゃ本確やばかった。開演してから連れ去られている人がめっちゃいた』『本確がえぐいほど厳しかった。自分は大丈夫だったけど、横に並んでいた方が黒服のスタッフに連れて行かれてた』といった書き込みが複数出ていました。

25日に事務所側が中島の公演での顛末を説明したため、『なにわ男子の公演の本確が厳しかったのは、これの影響なのかな？』と関連性を指摘する声が上がっています」（前出・同）

なお、STARTO社関連では’24年12月に『WEST.』が大阪松竹座で10周年記念公演を実施した際も、容赦ない本人確認があったとされている。松竹座の公式サイトでは、劇場入口で同行者を含めた来場者全員に本人確認をすると告知し、ファンクラブ会員は会員証を持参するようにと、あらかじめお願いしていたのだ。

「この公演期間中には、偽造と思われる運転免許証を入場口で提示した女性がいるとして、劇場側が警察に通報したという一件も発覚しています。

今年６月19日配信の『読売新聞オンライン』の記事によると、この女性は自分の顔写真と知人の名前が記された運転免許証を偽造。知人になりすましてライブを見ようとしたとする詐欺未遂罪と、免許証の偽造に関する有印公文書偽造・同行使罪で懲役２年、執行猶予４年（求刑・懲役２年）の判決が下ったそうです」（同）

こうした中、今度は海外でも偽造の公的書類を用いた事例があっただけに、STARTO社は直近のなにわ男子の公演で取り締まりを強化していたのかもしれない。そして、27〜28日の静岡公演でも広島に引き続き、本人確認を求められたというファンの声がSNSで見受けられた。

前述のリーガルアカウントでは、海外で違法行為が行われた場合は「今後の海外公演開催の妨げになる可能性がある」「国際的な信用問題にまで発展しかねず、断じて許されるものではありません」と、警告している。今後も不正入場などが横行しないよう、STARTO社の対策に期待したいところだ。