８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
１５：００ 独・鉱工業生産
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・１０年物国債入札
※中国，韓国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＫＧ情報<2408>，ＡＢＣマート<2670>，アイケイＨＤ<2722>，ウエルシア<3141>，アズ企画設計<3490>，コメダ<3543>，ＷＮＩウェザ<4825>，ベル２４ＨＤ<6183>，ライトオン<7445>，マニー<7730>，タカキュー<8166>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>
※東証スタンダード上場：サイプレス・ホールディングス<428A>
出所：MINKABU PRESS
