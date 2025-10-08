米外為市場サマリー：一時１５２円００銭台と約８カ月ぶりの水準まで上伸
７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円９０銭前後と前日と比べて１円５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円０７銭前後と同１円００銭程度のユーロ高・円安だった。
自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策を警戒した円売りが継続。高市氏が４日の記者会見で「金融政策の責任を持つのは政府だ」などと述べ、日銀の追加利上げ観測が後退していることが円を買いにくくさせている面もあった。一方、この日に米ニューヨーク連銀が発表した９月の消費者調査で、１年先の予想物価上昇率（中央値）が前月から０．２ポイント上昇の３．４％と５カ月ぶりの高水準となったことがドル買いにつながり、ドル円相場は一時１５２円０４銭と２月中旬以来およそ８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５７ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。
出所：MINKABU PRESS
自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策を警戒した円売りが継続。高市氏が４日の記者会見で「金融政策の責任を持つのは政府だ」などと述べ、日銀の追加利上げ観測が後退していることが円を買いにくくさせている面もあった。一方、この日に米ニューヨーク連銀が発表した９月の消費者調査で、１年先の予想物価上昇率（中央値）が前月から０．２ポイント上昇の３．４％と５カ月ぶりの高水準となったことがドル買いにつながり、ドル円相場は一時１５２円０４銭と２月中旬以来およそ８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。
ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５７ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。
出所：MINKABU PRESS