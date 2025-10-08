Image: Amazon

マウス界のエクスカリバーはセールでも無双。

効率を求めるビジネスパーソン、クリエイターに人気のハイエンドマウスといえば？ そうですね、「MX MASTER 3S」。

握りやすいフォルム、使いやすい多ボタン、優秀なホイールでさまざまな作業のムダと手間をぶった斬ってくれる、現代の聖剣とも言える一振り。

それが、Amazonでついにこんな値段になっています。

ロジクール MX MASTER3s 13,980円 Amazonで見る

17％OFFで1万3980円！ 通常価格よりも3,000円近く安いんですよ。

これ、何がスゴイかというと、先日この「MX MASTER 3S」にLogi BoltのUSBドングルやUSBケーブルを省いた廉価モデル「Bluetooth Edition」が追加されたんですが、その廉価モデルよりセール価格になっているこのフルモデルの方が安いという逆転現象が起こっています。

そうか、聖剣は、オリジナルのほうが、つよい。

完成度の高いハードウェアと柔軟にカスタマイズできるソフトウェア

Image: Amazon

「MX MASTER 3S」の何がスゴイのか？

というと、やはりハードウェアとソフトウェアの完成度と自由度の高さですね。

その手にスッと馴染む人間工学デザインや、使い勝手のよい多ボタン、軽い力で無限の回転を始める超高速スクロールホイール、そして親指で操れるサムホイール。

こうした、思いつく限りの「あると便利」なハードウェア機能を盛り込つつ、「それらの機能・ボタンを自分の好きなように使えたほうがいいでしょ？」とアプリでユーザー好みにカスタマイズ可能。なんとマクロだって登録できちゃう！という、効率化の申し子みたいな存在。

そりゃあ、人気にもなるわ。

最新モデルの「MX MASTER 4」も発表されたけど、新機能の触覚フィードバックが要らないならこの「MX MASTER 3S」で十分かもしれません。今なら安いので！

Source: Amazon