佐藤大樹主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』のポスタービジュアル解禁！エンディングテーマはWOLF HOWL HARMONYに決定

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）の主演で、10月26日にテレビ朝日でスタートする『仮面の忍者 赤影』のポスタービジュアルが公開された。

■トレードマークの赤い仮面の下にある強い意志が感じられる表情が印象的

ポスタービジュアルには、まるで“影”のような漆黒のコスチュームに身を包んだ佐藤（＝赤影）が、背中の刀を今まさに抜こうとしているスタイリッシュなカットを採用。トレードマークの赤い仮面の下にある、数奇な宿命や運命をすべて背負うという強い意志が感じられる凛々しい表情にも注目だ。

また、佐藤をはじめ、赤影とともに、“影”で暗躍するバディ・青影に扮するFANTASTICSの木村慧人、白影役の加藤諒、敵役である“霞谷七人衆”唯一の女性キャラクターで、長い髪を操る術を使う・闇姫 （やみひめ）を妖しく演じる山本千尋らキャストの名前がクレジットされるなか、“忍法 雲隠れ”のように煙幕に隠された名前が…。最後に明かされるこの豪華キャストはいったい誰なのか？ 続報に注目だ。

■怪しい武器商人・織辺多門を実力派俳優・笠原秀幸が演じる

そして今回、あらたに実力派俳優・笠原秀幸の参戦も決定。笠原が演じるのは、ナゾ多き商人・織辺多門。怪しい関西弁を話し、普段は骨董や茶器などの店を経営しているものの、その素顔はスゴ腕の武器商人。はたして多門は赤影たちの敵なのか？ それとも、味方なのか。

子役から活動を続け、近年では『PJ～航空救難団～』『天久鷹央の推理カルテ』（ともに2025年／テレビ朝日系）などのドラマでも個性を発揮する笠原が、つかみどころのない飄々とした雰囲気をまとう多門を魅力的に演じる。

■総監督・三池崇史＆主演・佐藤大樹も参加した森蘭丸役をかけたLDH主催オーディション

本作では、織田信長の小姓、森蘭丸役を、主演の佐藤大樹が所属するLDH主催のオーディションで決定。参加したのは、LDHが運営するダンススクールEXPGで夢をつかむために日々奮闘している原石たち、そして、ダンスパフォーマンス集団RAG POUNDのメンバー。

佐藤大樹も立会人としてオーディションに参加し、候補生たちの熱い想いを直接目の当たりに。その模様は、オーディションドキュメンタリー『ゴールデンドリーム』として10月8日から3週にわたって放送される。初回放送となる今夜は、11名の候補生が個人演技＆自己PRに挑戦。今回に懸ける想いを涙ながらに語る候補生が現れる一方、とある候補生のひと言で審査員の空気が一変する。

さらに、最終審査には、総監督・監督の三池崇史も登場。自ら候補生たちに本気の演技指導する。 鬼才・三池崇史に「やっぱり圧倒的に彼でしたね」とまで言わせ、役を勝ち取った未来のスター候補に注目。番組では、京都で行われている撮影の裏側にも密着!する。初回放送は10月8日26時36分から放送。

■エンディングテーマはWOLF HOWL HARMONYに決定

エンディングテーマが、WOLF HOWL HARMONYの新曲「Marmalade」に決定。物語の幕が下りる瞬間、戦いの果てに見える希望と、忍たちが背負った哀しみと誇り――。「Marmalade」は、そんなドラマの余韻を優しく、そして力強く包み込む一曲。

ほろ苦さと甘さが混ざり合う“マーマレード”のように、失敗や別れを抱えながらも前へ進む姿を描いたこの楽曲は、赤影たちの生き様と深く重なる。戦乱のなかで紡がれる絆、変わりゆく時代のなかでも揺るがない想い。そのすべてを音楽が静かに語りかけ、物語のラストに深い余韻を残す。『仮面の忍者 赤影』の世界観をさらに豊かに広げる「Marmalade」にも注目だ。

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

2025年10月26日スタート！

毎週日曜 24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修吾 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

【あらすじ】

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に“金目教（きんめきょう）”という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は“金目教”の実態を秘密裏に探るため“仮面の忍者”を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて“仮面の忍者 赤影”として立ち上がる物語が幕を開ける。

■関連リンク

『仮面の忍者 赤影』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/